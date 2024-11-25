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▲曾入選U18、U23中華隊的18歲「火球男」張峻瑋（左），以育成合約加入日職的福岡軟銀鷹隊。（圖／記者林之越攝）

軟銀會長王貞治重視台灣市場！現年19歲的「台灣火球男」張峻瑋，今（25）日參與日職福岡軟銀鷹球團的加盟記者會，確定以育成選手身份披上軟銀戰袍，記者會後，張峻瑋接受訪問時霸氣喊話，表示：「想成為防禦率王。張峻瑋畢業自棒球強豪穀保家商，最快球速達到156公里，在上一屆U18世界盃上，先發對陣美國，主投6.1局僅被敲2支安打、沒有失分，且飆出7次三振，因此開始受到外國球隊關注。擔任球探的李杜軒表示，「現在去3A找的外籍選手實力不一定好，球團認為不如找更有潛力的年輕小朋友培養，張峻瑋在確定加盟軟銀前，實際到現場參觀球場，指出球隊在防護這一塊很用心，而且有狀況的話，也有不只一個防護員關心，是比較中意的部分。