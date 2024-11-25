軟銀會長王貞治重視台灣市場！現年19歲的「台灣火球男」張峻瑋，今（25）日參與日職福岡軟銀鷹球團的加盟記者會，確定以育成選手身份披上軟銀戰袍，記者會後，張峻瑋接受訪問時霸氣喊話，表示：「想成為防禦率王。而前旅日台將李杜軒，正是負責牽線並讓軟銀簽下張峻瑋的球探，他透露：「近2、3年台灣選手素質提升，會長王貞治也希望球團把重心放在台灣。」
日職關注台灣選手 張峻瑋喊出野望
張峻瑋畢業自棒球強豪穀保家商，最快球速達到156公里，在上一屆U18世界盃上，先發對陣美國，主投6.1局僅被敲2支安打、沒有失分，且飆出7次三振，因此開始受到外國球隊關注。最後獎落軟銀，確定簽下1億日幣（約合2,100萬元新台幣）的育成選手合約，年薪400萬日幣（約合84萬元新台幣）。
擔任球探的李杜軒表示，「現在去3A找的外籍選手實力不一定好，球團認為不如找更有潛力的年輕小朋友培養，近2、3年台灣選手的素質有提升，會長王貞治也有一個目標，就是希望將重心放在台灣市場，持續關注台灣選手。」
張峻瑋在確定加盟軟銀前，實際到現場參觀球場，指出球隊在防護這一塊很用心，而且有狀況的話，也有不只一個防護員關心，是比較中意的部分。
有趣的是，在參訪途中剛好遇到軟銀2大強投，洋投Livan Moinelo以及有原航平，前者還拿下洋聯防禦率王，讓張峻瑋開玩笑說：「剛好兩個都遇到，也想要成為防禦率王。」
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張峻瑋畢業自棒球強豪穀保家商，最快球速達到156公里，在上一屆U18世界盃上，先發對陣美國，主投6.1局僅被敲2支安打、沒有失分，且飆出7次三振，因此開始受到外國球隊關注。最後獎落軟銀，確定簽下1億日幣（約合2,100萬元新台幣）的育成選手合約，年薪400萬日幣（約合84萬元新台幣）。
擔任球探的李杜軒表示，「現在去3A找的外籍選手實力不一定好，球團認為不如找更有潛力的年輕小朋友培養，近2、3年台灣選手的素質有提升，會長王貞治也有一個目標，就是希望將重心放在台灣市場，持續關注台灣選手。」
張峻瑋在確定加盟軟銀前，實際到現場參觀球場，指出球隊在防護這一塊很用心，而且有狀況的話，也有不只一個防護員關心，是比較中意的部分。
有趣的是，在參訪途中剛好遇到軟銀2大強投，洋投Livan Moinelo以及有原航平，前者還拿下洋聯防禦率王，讓張峻瑋開玩笑說：「剛好兩個都遇到，也想要成為防禦率王。」