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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲本次世界12強棒球錦標賽，B組預賽中華隊在大巨蛋一連打了5場比賽，極致發揮主場優勢進軍東京，最終順利奪冠。（圖／記者葉政勳攝）

▲撇除未開放民眾租借的天母棒球場外，目前台北市開放租借的社區棒球場，僅剩下8座。（圖／翻攝台北市體育局）

▲世界棒球12強金牌戰，在東京巨蛋都能看見大量台灣球迷，顯見國人對棒球的熱愛不減。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024年世界棒球12強賽昨（24）日畫下句點，冠軍賽「台日大戰」由中華隊投打俱佳取勝，拿下期盼已久的國際三大賽首面金牌與冠軍頭銜，也讓全台灣再度陷入棒球熱，一些政治人物也開始出來喊話。不過，粉專「扛布者-為紡織而活的男子」則想得更深遠，發文探討「台灣該如何延續奪金實力？」關鍵曝光也引發省思。中華隊在12強奪冠之後，政府宣布將派出軍機歡迎英雄歸國，明（26）日也將舉辦台灣英雄大遊行，選手們也確定到手一筆豐厚的國光獎金。扛布者表示，在奪下金牌之後，還是有些議題，需要身為台灣人的你，繼續關注下去。他推測，「在這股風潮下，應該就會有縣市跳出來說要蓋新國際棒球場、生巨蛋，或著要改路名、建雕像」。但扛布者則認為，「但比起這些，我真心希望各地方都能好好的增加的數量，或者說增加『訓練中心』的比例。不只是可以讓更多，對於整體棒球人口來說，也會有顯著的幫助。」「有人質疑我們台北市為什麼棒球強權越來越少？」扛布者隨後舉例，「過去台北有大理、華興、等名校，的確這幾年光環也都不在，甚至消失。除了贊助、少子化以外，各位應該不知道台北市本身的球場就已經不多了。對比隔壁的新北市還有一個業餘頂規的三重棒球場，台北市鮮少有場地可以好好打棒球。」此外，就連華江橋下原本有四座棒壘球場，在2015年颱風過後，柯文哲市長時期就打掉兩座變成停車場。扛布者感慨，「最基本的場地都有問題，當打一場球都不容易，假日能搶到可以使用的空閒時段都相當困難，這樣的環境，是不可能讓更多人投入棒球這項運動的。」最後扛布者也認為，明年在金牌加持下，大家應該也會看到不少有關棒球的產品出現，「我是紡織業者，而在地紡織產業這幾年在大環境+中國大量庫存壓境的處境下，過得相當相當的困難」，成衣廠、織標廠、印花廠、染整廠、後加工廠，每個月都會聽到有哪幾家收攤。如果能用中華隊奪金的動能，讓在地產業獲得復甦、復活的機會，未來能再次重返榮耀，會是再美好不過的事情了。支持台灣在地製造的周邊商品、支持屬於我們的化纖織物、這些是球迷可以做的事情。「這些東西台灣都可以做，真的不必仰賴舶來品。」「就趁這個熱潮，一舉往品牌化、日常化前進吧！」扛布者最後也表示，自己作為一個33年的棒球人，又是紡織人，在勝利、興奮之餘，還是希望這面金牌能帶來的不只是榮耀，而是成為一個改變大環境的契機，只要從現在開始起飛，未來打敗日本、美國，不會就只有一次的奇蹟而已。