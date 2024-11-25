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中華隊24日晚間與日本隊進行12強冠軍戰，最終以4:0完封奪冠，民進黨立委郭國文竟向中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒喊話，要他把7000萬元獎金，加碼到1億，慘遭砲轟，雖然郭國文今（25）日致歉，前立委郭正亮仍怒轟，「這種人就是低級，讓他落選！」中華隊奪冠後，郭國文昨（24）日在臉書發文，喊話辜仲諒「這麼精彩的冠軍賽，只給7000萬獎金不夠啦！應該再加碼3000萬，這樣加上闖進4強的獎金，剛好可以湊1億。」該貼文遭網友圍剿。郭國文今日致歉表示，因為昨天情緒亢奮而提出獎金加碼這樣的看法，也收到許多網友的指教，不過他強調，自己對於辜仲諒在職棒的付出只有敬佩之意，而昨天只是軟性建議，完全沒有情緒勒索。被問及郭國文一事，郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》中痛批，「這個不值得討論吧，我為什麼要讓他出名呢？這種人就是不值得理會，這種人就是低級，讓他落選！」郭正亮怒轟郭國文，「就是莫名其妙，大家都在高興，在那邊亂搞什麼？」，並表示中華隊真的不容易，攻守能力與心理素質真的很強，大讚「這隊真的是台灣有史以來最強」，看到了中華隊的韌性驚人；郭正亮認為，中華隊完全是實至名歸，「一點都不僥倖！一點都不僥倖！」，真的是靠本事拿下天下！