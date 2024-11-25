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▲在世界12強錦標賽奪下冠軍的中華隊，今（25）日晚間全員將搭乘CI105航班放大機型凱旋回台，在班機抵達前2小時，已有眾多球迷在接機大廳等候。（圖／記者林之越攝）

▲在世界12強錦標賽奪下冠軍的中華隊，今（25）日晚間全員將搭乘CI105航班放大機型凱旋回台，在班機抵達前2小時，已有眾多球迷在接機大廳等候。（圖／記者林之越攝）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

台灣英雄返國3小時前球迷湧入接機大廳！世界12強棒球錦標賽，中華隊好手在昨（24）日的總冠軍戰，爆冷門以4：0擊敗大魔王日本，寫下台灣棒球里程碑。中華隊本次在世界12強錦標賽，斬斷日本隊在國賽賽的27連勝，並奪下史無前例的3大國際賽冠軍，成為實質的世界冠軍。中華隊本次搭乘東京飛台北CI105航班放大機型凱旋回台，預計在下午8時55分抵達桃園機場第二航廈。值得一提的是，