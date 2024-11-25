台灣英雄返國3小時前球迷湧入接機大廳！世界12強棒球錦標賽，中華隊好手在昨（24）日的總冠軍戰，爆冷門以4：0擊敗大魔王日本，寫下台灣棒球里程碑。今（25）日晚間全員將搭乘CI105航班放大機型凱旋回台，賴清德總統也宣布將以F-16戰機升空迎接，在班機抵達前3小時，已有眾多球迷在接機大廳等候，並且在人群中出現相當奇特的現象。
接機大廳湧入球迷 出現一奇特現象
中華隊本次在世界12強錦標賽，斬斷日本隊在國賽賽的27連勝，並奪下史無前例的3大國際賽冠軍，成為實質的世界冠軍。為鼓勵中華隊，副總統蕭美琴將親自前往接機，而賴清德總統宣布，將在明（26）日舉辦舉辦英雄大遊行，預計下午3時20分從總統府出發。
中華隊本次搭乘東京飛台北CI105航班放大機型凱旋回台，預計在下午8時55分抵達桃園機場第二航廈。《NOWnews》記者在班機抵達前3小時，實際抵達桃園機場的接機大廳，現場已經湧入大量球迷，身穿中華隊或是中職的球衣，並且有些手持球員的毛巾、國旗等應援小物。
值得一提的是，接機現場出現「奇特一幕」，雖然球迷人數眾多，但都相當排列有序的坐在接機大廳，等待台灣英雄們光榮返台的那一刻，並且也都為其他返國民眾留下動線，相當貼心。
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中華隊本次在世界12強錦標賽，斬斷日本隊在國賽賽的27連勝，並奪下史無前例的3大國際賽冠軍，成為實質的世界冠軍。為鼓勵中華隊，副總統蕭美琴將親自前往接機，而賴清德總統宣布，將在明（26）日舉辦舉辦英雄大遊行，預計下午3時20分從總統府出發。
中華隊本次搭乘東京飛台北CI105航班放大機型凱旋回台，預計在下午8時55分抵達桃園機場第二航廈。《NOWnews》記者在班機抵達前3小時，實際抵達桃園機場的接機大廳，現場已經湧入大量球迷，身穿中華隊或是中職的球衣，並且有些手持球員的毛巾、國旗等應援小物。
值得一提的是，接機現場出現「奇特一幕」，雖然球迷人數眾多，但都相當排列有序的坐在接機大廳，等待台灣英雄們光榮返台的那一刻，並且也都為其他返國民眾留下動線，相當貼心。
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