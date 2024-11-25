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大馬足球隊曾在世界賽中奪得冠軍而全國放假一天，足球界的知名球評石明謹認為台灣也該比照辦理，他認為他要向總統賴清德提案，讓台灣人民能一起慶祝這歷史性的一刻。資深球評石明謹發文指出，過去2010年馬來西亞奪下東南亞國協足球賽冠軍時，當時的總理宣布全國放假一天，因此他也要向總統賴清德提案，希望也能比照馬國，讓台灣放假一天。原來當年馬來西亞在東南亞國協足球賽中，以4:2擊敗印尼，讓馬來西亞首次拿下該國際賽事的冠軍，當時馬來西亞時任總理納吉布（Najib Razak）宣布，為了慶祝國家隊勝利，全國放假一天。石明謹認為台灣也應該比照辦理，「所以要向總統提案！」石明謹發文後，許多網友熱烈響應，紛紛說：「這比馬來西亞拿冠軍難度更高」、「支持+1」、「就算不放假也要出來遊行」。據悉，本次台灣奪冠的難度真的前所未見，儘管賽前被看衰，又面對日本、美國和韓國等強隊，仍然殺出一片天並抱回冠軍，讓台灣民眾的心情相當澎湃。