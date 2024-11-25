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▲台灣英雄們稍早也在日本成田機場，搭乘華航CI105班機返國。（圖／翻攝China Airlines 中華航空臉書）

▲這次華航載著台灣英雄的航班上，也有著特製「台灣尚勇」頭墊紙及「台灣尚勇勝利包」。（圖／翻攝China Airlines 中華航空臉書）

中華隊成為2024年第3屆WBSC世界棒球12強金牌冠軍隊伍，今（25）日晚間搭乘中華航空CI105班機返台，而稍早機長在起飛前的廣播的感人內容，更讓全體乘客爆出一陣歡呼，「台灣最強！」昨（24）日12強金牌由中華隊以4:0完封日本武士隊，創造台灣棒球新歷史，而早在奪金之前，中職會長蔡其昌日前就已經安排好，讓台灣英雄們搭乘商務艙、白金豪經艙光榮返國。台灣英雄們稍早也在日本成田機場，搭乘華航CI105班機返國，並於日本時間下午6時7分起飛，預計將在台灣時間晚間8時57分抵達桃園機場第2航廈。這次華航載著台灣英雄的航班上，也有著特製「台灣尚勇」頭墊紙及「台灣尚勇勝利包」，陪伴球員凱旋歸國，稍早更有與中華英雄搭乘同一班機的乘客在Threads上發文分享，機長在起飛前的廣播內容，「，隨後機艙內立即爆出響亮的歡呼聲。