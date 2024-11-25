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▲劉冠廷在金馬獎典禮上展露的「拋接球」功夫，原來是他在大學時就練出來的。（圖／摘自IG）

▲施名帥（左）告訴劉冠廷他剛剛口誤，劉冠廷還不敢相信自己講錯話。（圖／摘自IG）

才剛落幕不久的第61屆金馬獎頒獎典禮，主持人劉冠廷的表現雖然褒貶不一，最後更不甚口誤將下一次「62屆」再見，講成「26屆」，被網友虧是「時間旅人」，他卻沒因此太頹喪，在社群網站上發表了心路歷程，還附上相關花絮影片，連最後以為快要安全下莊卻不慎口誤的畫面都沒有隱藏，很坦然面對一切，粉絲忍不住留言道：「你是最棒的！」曾沛慈、徐鈞浩、黃薇渟也都為他打氣，稱讚他表現很好。劉冠廷在社群發文中一開始就表示，金馬那天晚上，覺得自己是全世界最幸福的演員，能在大家面前表演是他莫大的榮幸。而他拋接球的工夫是念大學時在宿舍裡拿著3顆網球亂丟練出來的。他坦言沒在現場就感受不到當台下來賓的笑聲和掌聲帶給他的感動，所以關心他的朋友雖然安慰他、怕他受傷，其實他非常享受逗樂大家的每個時刻，他也謝謝經紀人、造型團隊、以及幫他一起準備表演的四把椅子劇團，更感謝妻子孫可芳在他忙碌的時候扛起照顧小孩的責任，真的辛苦她了。從幕後花絮影片中，可以看到劉冠廷努力排練的過程，到了主持完典禮的第一段，他還在後台開心地認為至少這一部分安全下莊，與他交情不錯的許光漢也來致意，兩人還一起開心看著施名帥獲得最佳男配角的那一刻。只是沒想到典禮幾乎要圓滿結束，他卻口誤，而自己還沒發現，直到施名帥在後台見到他才提醒他剛才講錯了，讓他頗為懊惱，反問道：「我剛剛講26嗎？」施名帥只好安慰他：「其他都很好。」讓他不由得自嘲：「我都已經要下莊了耶，我還放槍。」讓人不忍苛責。