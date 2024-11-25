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▲巫苡萱已經在啦啦隊應援9年，近來頻頻傳出將退役。（圖／巫苡萱IG)

▲巫苡萱（右）進軍演藝圈，節目主持表現亮眼。（圖／華視提供）

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」38歲成員巫苡萱先前透露有退役的想法，她原本就打算在啦啦隊跳滿10年就退役，今年也已經第9年了，希望能專心朝演藝圈主持發展，然而最近傳出她將會續留樂天球團，並擔任團長職務，對此，《NOWnews今日新聞》進一步詢問樂天球團，窗口也回應：「目前相關事宜還在討論中尚未定論。」巫苡萱先前才向《NOWnews今日新聞》透露，自己萌生退意，希望能專心在主持工作，「這也不算是官宣啦，因為這件事情我也還沒有跟球隊那邊講，只是有這個想法而已。」如今再度被《鏡週刊》爆料，巫苡萱覺得自己年紀大了，已經跳不動應援，加上演藝圈、商演主持活動越來越多，她忙到沒有休息的時間，幾乎沒時間上場應援，因此轉而接下樂天女孩團長一職，繼續待在球團中。團長職務不需要上場跳舞，只需要吶喊帶動現場氣氛，氣勢非常重要，然而過去該職務都由男生負責，直到4年前才改由Rina（謝艾娜）負責，想給球迷截然不同的全新感受，Rina正好年底要卸任，巫苡萱就傳出要接任，引發外界熱烈討論。記者詢問巫苡萱經紀人消息是否屬實，對方也回應：「沒有要接任樂天啦啦隊團長，啦啦隊女孩的工作討論中，如有近一步消息會再跟大家告知。」而樂天球團方面則表示：「針對週刊報導中提及巫苡萱的相關內容，所述的資訊並不正確，目前相關事宜還在討論中尚未定論。此外，樂天團長Rina將繼續留任。」否認爆料消息的真實性。