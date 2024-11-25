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▲北市內湖區聯發科門口發生兇殺案件，52歲的宿姓男子不滿48歲蔡姓女友提分手，掏出隨身攜帶的折疊刀，朝蔡女右胸、左腹及手臂狂刺，所幸經搶救蔡女恢復生命跡象。（圖／翻攝畫面）

今（25）日上午，台北市內湖區瑞光路、聯發科技公司前發生情殺案，52歲的宿姓男子不滿48歲蔡姓女友提分手，雙方因此爆發口角，宿男掏出隨身攜帶的折疊刀，朝蔡女右胸、左腹及手臂狂刺，之後往自己胸口自殘刺1刀，隨後抽菸冷眼看著蔡女倒臥血泊中，所幸經搶救蔡女恢復生命跡象，不過尚未脫離險境。宿男今天下午在醫院接受警方偵訊，坦承因感情糾紛找到蔡女談判，由於對方堅持分手才會持刀傷人，警方預計深夜將他依涉犯殺人未遂罪嫌移送士林地檢署複訊。據了解，宿男長期對蔡女施暴，並在言語上肆意羞辱，去年7月間，宿男與女友在租屋處談判，動手拉扯毆傷女友，又砸毀女友手機；同年9月間，他又因情緒失控，抓女友頭髮撞牆，更出腳狠踹女方下腹部，並動手掐住女方險些造成窒息。而宿男還慣用言語辱罵，像是狠嗆「斷你手腳讓你無法走路」、「比妓女還不如」等，蔡女因不堪長期受虐，多次提出分手，卻遭宿男持續糾纏，蔡女因遭家暴驗傷提告，案經法院審理，判決宿男有罪。豈料，宿男心生怨恨，今天上午他約蔡女外出談判，竟當街持刀刺殺前女友，導致蔡女當場失去生命跡象，倒臥血泊中，所幸送醫搶救恢復呼吸心跳。宿男今天下午在醫院接受警方偵訊，坦承被分手找蔡女談判，由於蔡女堅持不復合才會持刀傷人，警方預計深夜將他依涉犯殺人未遂罪嫌移送士林地檢署複訊。