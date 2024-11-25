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自UberEats併購Foodpanda的消息公布以來，各界陸續舉辦多場研討會、座談會討論，由此可以看出，此併購案引發產官學界的高度關注。高雄大學社會網絡創新中心於2024年10月28日至11月10日間進行民意調查，收集3,117份有效問卷，並舉行記者會公布結果。調查顯示，消費者、商家與外送員三大群體對併購案的未來影響皆持保留態度，對市場壟斷風險及個人權益受損的擔憂尤為強烈。高雄大學資訊管理學系副教授兼系主任楊書成表示，調查中93%的消費者表示擔心併購可能導致外送費用上漲，並削弱他們的選擇權。超過七成的受訪者表示，若服務成本增加，他們可能選擇放棄使用外送平台。同時，消費者憂心商家失去議價能力，進而影響整體市場的公平性與多樣性。中國文化大學國際企業管理學系兼任副教授許重博表示，七成以上的商家憂心平台壟斷後可能提高上架費用或服務成本，進一步壓縮經營空間。部分商家擔憂，未平台將更傾向於支持大型連鎖業者，對中小型商家構成競爭壓力，甚至削弱地方特色的市場發展。資策會產業情報研究所資深策略總監王瑞民則表示，外送員群體普遍擔憂，併購後的平台政策可能削減薪酬與補貼，並提高激勵門檻。調查顯示，超過八成的外送員認為，他們在勞動條件、申訴機制及集體談判權益上的保護將進一步弱化。