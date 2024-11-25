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▲賣場黑五檔期，衛生棉折扣下殺，吸引大批女性掃貨。（圖／NOWnews攝）

▲這波黑五超值優惠，蘇菲導管式棉條下殺，一支僅5.6元。（圖／NOWnews攝）

▲蘇菲黑五折扣也在網路掀起熱烈討論。（圖／翻攝自FB社團）

▲這波超殺的黑色購物節優惠，除了蘇菲，賣場也針對其他民生用品與美食等商品，祭出各種超值優惠。（圖／NOWnews攝）

每年最大的檔期「黑色購物節」，在今年的11月25日至12月1日，美式賣場一連7天祭出數百項商品下殺優惠，不少民眾早已蠢蠢欲動，想要來波大採購，今年賣場也針對「續卡鐵粉會員」祭出送烤雞或Pizza的誘因，讓門市人潮絡繹不絕，還看到因為優惠太殺，有大批女性湧入專區搶購生理用品。這次黑五檔期，各式生活用品都看到下殺折扣，尤其是蘇菲誠意滿滿，祭出年度最優惠價格，吸引大批買氣，貨架區不斷湧入人潮，可以看到大家都一箱又一箱的掃貨。這次好市多黑五檔期，各式生活用品都看到下殺折扣，尤其是蘇菲誠意滿滿，祭出年度最優惠價格，吸引大批買氣，貨架區不斷湧入人潮，可以看到大家都一箱又一箱的掃貨。尤其像是獲得很多女性好評的衛生棉條，蘇菲強打無感舒適、有圓滑的導管可以輕鬆置入，讓女性經期也能安心活動，這次更是有三款導管式棉條推出超殺優惠，一般型平均下來最低一支僅5.6元，量多型、量多加強型，單隻價格也都8元有找，幸運搶到的民眾就分享：「超划算！這種消耗品就是要趁黑五來屯貨」。這波狂殺優惠只到12月1日，除了衛生棉條，長期熱銷的明星商品－蘇菲超熟睡褲，也在這波超值優惠檔期中，不僅全方位防漏，穿起來柔軟服貼、超彈性，就像無痕內褲般柔貼，這次賣場限定組合超熟睡褲（L-XL）只要585元， 平均每片只要 18.2元。也讓不少女性會員一箱箱的搬上推車。蘇菲超熟睡褲掌握四大優點，包含跟無痕內褲一樣的彈性、輕薄、柔軟，以及睡覺不用擔心外漏，可以兼具運動以及外出旅遊需求，吸引網友分享好評，也難怪同樣掀起搶購熱潮。這波超殺的黑色購物節優惠，掀起女性會員大量的搶購，除了蘇菲棉條、超熟睡褲，賣場也針對其他民生用品祭出各種超值優惠，讓黑五的人潮絡繹不絕，想要趁著這波打折檔期，替整年度省省荷包的民眾，還得把握機會去到現場搶便宜！