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▲五月天在此次巡演上海最終場帶來許多粉絲期待已久的名曲，氣氛相當熱烈。（圖／相信音樂提供）

▲五月天深受上海觀眾的歡迎，演唱會唱到最後，觀眾還不想讓他們走。（圖／相信音樂提供）

▲五月天前往各地演出，都有如此轟動的場面。（圖／相信音樂提供）

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會上海最終場，由冠佑的18歲女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓，引起各方矚目。她帶來自己創作的〈微笑說再見〉、〈瞬間〉、〈So Far Away〉等歌曲，台下觀眾給予熱烈掌聲，讓她忍不住說道：「17年前你們為我唱〈生日快樂歌〉，17年後我為你們唱歌。」更加突顯出時光飛逝，天團都已後繼有人，不變的是歌迷依然支持，演出總是能有最盛大的場面。當初公布劉芯妤會是五月天此次上海場的開場演出來賓時，曾引起一場搶票大戰，她幾乎可說是在「五迷」們眼前長大，很感謝歌迷在她一歲生日時，透過爸爸的手機為她慶生，成為最幸福的小嬰兒，現在她已經是18歲的俏麗女孩。儘管是初次登上這麼大的舞台，她卻完全不緊張，表現亮眼，反倒是在台下觀看的父母冠佑和王行芝比她還緊張，冠佑也送上一段最真摯的祝福：「謝謝妳來到這世界，謝謝妳的乖巧貼心及善良，謝謝妳是我的女兒，瞬間，妳己經18歲成年了，勇敢的往妳的夢想前進吧！」令全場觀眾感動不已。從2004年五月天首度來到上海、在上海大舞台開唱，到20年後五月天第6度來到上海、於上海體育場演出，至今已在上海體育場唱了26場，創下該場地有史以來演出最多的紀錄，他們帶來〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈入陣曲〉、〈乾杯〉等一連串的經典，台下觀眾大合唱又不時發出尖叫聲，將全場氣氛推向最高點，石頭說道：「今天一上台耳朵都聾了！你們很大聲，今天是最後一天，五月天不會保留體力！」石頭也透露不太敢出門逛逛就是為了養足體力備戰，這次雖然在上海待了很長的期間，他卻沒吃到什麼上海的美食，希望下回有機會再走走看看。怪獸則透露滑起手機翻到在上海演出第一天的照片，衣服從無袖穿到長袖，有種恍如隔世的感覺，很感謝歌迷半個月來的照顧。瑪莎也用他一貫地熱情嘶喊方式和打招呼，冠佑則深感時間過得很快，2星期、11場一下就過了，希望下次可再待更長的時間。演唱會從一開場的熱情歡樂到最後的離情依依，演唱到安可曲〈聽不到〉時，阿信問：「讓不讓我們結束？」，歌迷大喊「不讓，唱到天亮」，隨著音樂結束場燈亮起，全場歌迷安可持續近5分鐘，甚至待在原地跟著散場歌曲〈為你寫下這首情歌〉大合唱，久久捨不得離去。接下來他們會在跨年回到桃園棒球場演出，明年還有新加坡、雪梨、拉斯維加斯等地的行程，值得各地歌迷期待。