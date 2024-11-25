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▲現場規劃多元創意的素食攤車，讓參與者在祈福之餘品嚐豐富健康的素食美味。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.25）

▲金指山住持法光法師（右三）希望透過豐富多元又創新的活動，吸引大家感受這片土地的美好。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.25）

屏東縣枋寮鄉金指山寶鼎佛國寺及社團法人台灣金指山慈善會今年全新規劃的年度大型活動《金指山河·愛護永恆》將於12/28在屏東枋寮登場，現場集結祈福、素食市集、親子嘉年華及無酒精佛系電音派對，打造跨年前最特別的祈福盛事。位在枋寮鄉「金指山寶鼎佛國寺」自2014年起，連續五年行腳台灣為土地祈福，2020年更以接力「三步一拜」，祈願停息山林災禍疫情消弭。更推動「萬個吉祥飯免費結緣活動」，連續3屆結合各界力量，每屆製做萬個全素萬福便當與鄉親結緣，去年更達1萬6千個。今年結合素食市集，現場也會有許多來自各地的知名素食攤車，讓鄉親們自行選擇多元的素食餐點。《金指山河·愛護永恆》活動，白天登場的是親子園遊嘉年華，重量級明星輪番登台，包括有金嗓歌后葉璦菱、張秀卿及董育君攜手獻上華麗表演。辦桌二人組馮偉傑、枋寮芒果王子楊哲，還有YOYO台草莓姐姐與孩子們開心互動，救援小英雄波力與安寶也將現身。夜晚場則是規劃了佛系無酒精電音派對，全場無酒精的派對要打破傳統跨年印象，讓參與者以清醒正量且愉悅的方式感受音樂的魅力，並會傳達愛護地球的理念。活動包括有草屯囝仔帶來台語饒舌熱血開場，百大網紅DJ妖嬌與韓國人氣DJ Jason、Green、38 Sun、Sun B，共同打造跨文化電音饗宴，而韓國電音和尚DJ日進大師，也會呈現結合禪意與節奏的音浪。金指山住持法光法師表示，枋寮位於國境之南，有山有海、還有很多其他美好的人事物，希望透過豐富多元又創新的活動，吸引大家感受這片土地的美好，共同愛護我們的環境與地球生態，更希望透過活動凝聚來自全台各地大眾的祈福願力，為自己及台灣植福，未來面對天災人禍時可以跳躍難關、消災無礙。此外，金指山在全高雄38家的太金國際票券門市，提供了活動DM，憑DM截角，可以於12/28當天活動時兌換摸彩券。更多資訊請關注金指山官方網站或相關社群平台。