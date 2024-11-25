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▲模特兒發跡的文佳菲，日前證實在今年3月為生下鄭雨盛的兒子。（圖／文佳菲IG）

▲鄭雨盛和26歲嫩妹女友的親密合照在網路上瘋傳。（圖／翻攝自X）

▲一則推特的爆料內容在網路上引發軒然大波，內文直指鄭雨盛腳踏三條船。（圖／翻攝自X）

▲鄭雨盛被爆料和已婚會計師女友搞出不倫戀，女方還為他和丈夫離婚。（圖／翻攝自X）

51歲的南韓男神鄭雨盛昨（24）日驚爆未婚當爸，兒子已在3月悄悄出生，生母是35歲的辣模文佳菲（Moon Gabi），不過兩人似乎沒有步入婚姻的打算，沒想到今（25）日鄭雨盛的私生活再度被起底，不僅有1位穩定交往1年的26歲正宮女友，雙方的熱吻照還在網路上瘋傳，不只如此，據悉鄭雨盛還和一名已婚的女性會計師交往中，時間已有10年之久，腳踏三條船的八點檔劇情也在韓網掀起極大的輿論。先前鄭雨盛才剛承認未婚當爸，也認了生母是35歲辣模文佳菲，沒想到今天韓媒再度爆料，指出鄭雨盛早已和一名26歲圈外女友在一起長達1年，據悉該名圈外女友已經得知鄭雨盛和文佳菲生下兒子的訊息，情緒非常崩潰，對此，公司低調回應：「請諒解藝人私生活無法確認，請外界克制猜測性謠言。」但屋漏偏逢連夜雨，今天稍早一則推特貼文的內容更驚為天人，一名知情人士曬出3張對話紀錄截圖和一張鄭雨盛熱吻一名女子的照片，指出該名女子就是和鄭雨盛在一起1年的26歲女友。另外，該則貼文中曬出的對話紀錄，則顯示鄭雨盛其實還有一名會計師女友，對方目前已婚，但兩人仍維持了整整10年的不倫戀，據悉該名已婚會計師深愛著鄭雨盛，在和鄭雨盛出軌後，便索性與丈夫離婚，並和鄭雨盛攜手走過10年的感情，不過鄭雨盛在這10年間仍不斷劈腿，會計師雖然知曉，但仍難以馴服這位「時間管理大師」，只能假裝看不見，消息曝光也讓鄭雨盛的人設澈底崩塌。