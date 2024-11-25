我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界棒球12強中華隊中繼投手莊昕諺屢次拆彈成功化解危機。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

中華隊本次在世界12強錦標賽，斬斷日本隊在國際賽的27連勝，並奪下史無前例的3大國際賽冠軍。今（25）日晚間中華隊全員將搭乘CI105航班放大機型凱旋回台，接機大廳現場有眾多球迷湧入，媒體現場採訪到南英商工棒球隊，他們特地到場迎接學長「最強拆彈手」莊昕諺回國。現年24歲的莊昕諺，本次12強賽多次展現大心臟，在危機時刻為中華隊解危。總共5次登板，累積投了4局，只被敲1安、失1分、防禦率2.25，被球迷受封為「最強拆彈手」。莊昕諺高中就讀南英商工棒球隊，在中華隊接機現場，南英商工棒球隊也來到現場迎接學長光榮回國，並舉起「莊昕諺歡迎回來」的牌子。媒體訪問到其中一位鐘姓同學，他表示對於學長莊昕諺在這次12強賽的表現印象深刻，尤其是台澳大戰中，一二壘有人危機下中繼登板，為中華隊拆彈後振臂吶喊的一幕。表示想向學長看齊，並笑說：「中繼比先發更帥！」