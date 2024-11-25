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▲2024世界12強棒球賽冠軍中華隊，今晚搭機返台，桃園機場湧入海量球迷等待接機。（圖／記者李政龍攝）

▲2024世界12強棒球賽冠軍中華隊，今晚搭機返台，桃園機場湧入海量球迷等待接機。（圖／記者李政龍攝）

▲台鋼雄鷹啦啦隊也到桃園機場等待台灣英雄回國。（圖／記者李政龍攝）

▲2024世界12強棒球賽冠軍中華隊，今晚搭機返台，桃園機場湧入海量球迷等待接機。（圖／記者張志浩攝）

▲2024世界12強棒球賽冠軍中華隊，今晚搭機返台，桃園機場湧入海量球迷等待接機。（圖／記者李政龍攝）

▲2024世界12強棒球賽冠軍中華隊，今晚搭機返台，桃園機場湧入海量球迷等待接機。（圖／記者李政龍攝）

▲2024世界12強棒球賽冠軍中華隊，今晚搭機返台，桃園機場球迷帶著國旗、應援毛巾、自製的道具。（圖／記者張志浩攝）

2024世界12強棒球賽，中華隊以4比0完封日本奪冠，今（25）日搭機返台，預估晚間8時55分抵達，桃園機場在下班時間過後湧入大批球迷，大家帶著國旗、應援毛巾、自製的道具在第二航廈集合，終於拿下等待已久的世界冠軍，球迷更齊聲在接機大廳大喊「Team Taiwan！」📍班機班號：CI105📍航空公司：中華航空(CI).📍飛機起飛時間：下午5時45分，成田機場📍飛機抵達時間：晚間8時55，桃園機場第2航廈2024世界12強棒球賽，中華隊由總教練曾豪駒領軍，教練團陣容大致延續2023年世界棒球經典賽成員，雖然10月初28人名單釋出後飽受質疑，後續又面臨古林睿煬等選手退出，但正式開賽後，中華隊一路打破質疑到拿下世界冠軍。預賽首戰面對南韓，從陳晨威驚天滿貫砲拿下勝利開始，接續擊敗多明尼加、澳洲、古巴，4勝1敗挺進複賽，前往東京雖然首戰敗北，但8比2力壓美國、再以4比0完封日本，台灣投手群團隊防禦率12隊最低、失分12隊最少，陳傑憲整個賽會15支安打，打擊率破6成，台灣終於奪下令人振奮的世界冠軍。