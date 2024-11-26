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台灣隊在世界12強棒球冠軍賽中以4比0完封日本，不僅締造台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事奪冠的輝煌紀錄，更終結了日本在國際賽事中的27連勝神話。為表彰台灣英雄的傑出表現，屏東縣政府宣布加碼頒發獎金70萬元給屏東在籍選手吳俊偉，激勵選手持續在國際舞台上發光發熱。縣長周春米表示，台灣隊奪冠的佳績舉國振奮，本次代表隊中有3名選手出身屏東，其中年僅25歲的吳俊偉更擔任終結者，成為國家隊最後一道防線。為感謝吳俊偉對台灣棒球的貢獻，屏東縣府特別加碼頒發70萬元獎金，盼能鼓勵這位台灣英雄繼續挑戰自我，為棒球事業再創高峰。綽號「小黑」的吳俊偉來自屏東縣瑪家鄉排灣族，小學就讀富田國小，國中就讀麟洛國中，高中選擇留在屏東就讀屏東高中，目前效力於中華職棒中信兄弟隊，守備位置為投手。這次是他首次參與一級國際賽事，在比賽中肩負守護神的重責，總計登板5場，主投5局送出6次三振，防禦率3.60，並成功拿下3次救援，堪稱台灣隊的「救援王」。強調，縣府近年來積極投入提升體育環境，不遺餘力推動各項體育政策，期望屏東國際棒球場完工啟用後，能提供選手更優質的訓練及比賽場地，吸引更多國內外賽事進駐，進一步推廣棒球文化，讓棒球成為屏東的城市名片。