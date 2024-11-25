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▲2024棒球英雄遊行交通管制圖。（圖／中正一分局提供）

中華隊創下全台輝煌時刻，拿下2024年世界棒球12強賽冠軍，明（26）日中華英雄們將前往總統府，此前先以「棒球英雄 台灣尚勇」為主題舉辦英雄大遊行，台北市警局也將在中正區凱達格蘭大道周邊進行交通管制，管制時間從今天晚間9時開始，撤場作業最晚管制至明天晚間11時，包括汽、機停車格的管制時段及區域，民眾可多加留意。中正一分局表示，為配合中華文化總會於11月26日星期二下午3點到4點的「2024台灣棒球英雄車隊大遊行」活動，在台北市中正區凱道、公園路、襄陽路、館前路、忠孝西路、重慶南路等路段，規劃交通疏導管制措施。一、活動期間，實施車輛管制區域及時段：（一）、因應館前路英雄谷硬體設備進場，管制情形如下：1、11月25日(星期一)21時起，管制館前路兩側各1線車道，維持中間兩線車道供車輛通行。2、11月26日(星期二)0時至6時及遊行出發前15時至18時，館前路將全線管制，以利設備搭設及撤除作業進行。（二）、26日0時至6時及12時起，擴大管制漢口懷寧街口往東、公園許昌街口及南陽許昌街口往西。（三）、12時起，重慶南路兩側各1車道管制供架設阻材使用，中間兩線車道維持車輛通行。（四）、13時30分起，管制凱達格蘭大道(中山至公園段)北側4線車道，並將南側車道調撥為東、西雙向各3線車道通行。（五）、5時起(視狀況提早或延後)，遊行沿線路段公園路、襄陽路、館前路全線實施管制，另視交通狀況擴大管制青島西路、常德街、懷寧街等周邊路段。（六）、15時30分起，遊行沿線忠孝西路(西往東方向)、重慶南路全線實施管制，另視交通狀況擴大管制中華忠孝西路口往西、博愛路、開封街、漢口街、衡陽路、寶慶路等周邊路段。二、公有汽、機車停車格管制時段及區域：（一）、管制日期、時段：113年11月25日19時至11月26日19時止(交通管制勤務結束後)。(二)、管制區域：重慶南路1段(忠孝西路至寶慶路)、館前路(襄陽路至忠孝西路)及信陽街(館前路至公園路)沿線公有汽、機車停車格位及裝卸貨停車格位等，禁止車輛停放。三、其他管制措施及改道建議：(一)沿線各路段將於遊行隊伍通過後、場地整理完畢陸續解除管制，僅有館前路外側車道配合設備撤場作業最晚管制至11月26日23時，惟中間2線車道亦開放通行。(二)當天行經活動範圍周邊車輛，南北向建議提前改道中華路、中山南路、林森南路，東西向得改由市民大道、鄭州路、愛國西路通行。(三)因館前路全線實施管制時，影響機車駕駛通往臺北車站西側門，本次活動期間(11月26日12時至18時)臺北車站北側門科技執法將暫緩取締，騎乘機車民眾得提前改至其他地點或臺北車站北側(鄭州路)臨停上、下客；惟鄭州路車流量大，請民眾務必小心駕駛，注意行車安全，切勿併排停車影響通行。中正一分局強調，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域。另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。