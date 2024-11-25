我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《神鬼戰士II》在全球各地上映10天，票房已經逼近首集總票房的一半，很有可能後來居上，目前觀眾口碑都不錯。（圖／UIP提供）

北美電影市場即將進入感恩節大假期的黃金檔，率先推出的《魔法壞女巫》與《神鬼戰士II》，分別吸引了大批女性與男性觀眾走進戲院，前者週末3天北美票房飆破1.14億美元登上冠軍，後者也有3天5500萬美元的佳績，在兩大強片發威下，其他在檔的影片幾乎都被打得毫無招架之力。由於去年暑假的《Barbie芭比》和《奧本海默》曾經一起攜手締造票房盛世，《魔法壞女巫》與《神鬼戰士II》被認為是這情景的重現，讓人對下週、感恩節大假正式展開的賣座情況更加期待。兩部大片也先後登上這兩週全台票房冠軍，都還在盛大熱映中。雖然疫情之後的電影市場尚未能完全恢復到疫情前的榮景，可是有話題性高、受到矚目的大片推出，還是能讓戲院業者稍微開心一些。《魔法壞女巫》是根據20年來百老匯最熱賣的大戲之一改編，光是百老匯上演的收入累積就超過16億美元，因此未映先轟動，而在《瘋狂亞洲富豪》台裔名導朱浩偉掌舵下，全片畫面繽紛、場景華麗，亞莉安娜與辛西亞艾利沃這兩位女主角的歌喉和演出都受到不少好評，因此北美各地戲院常見到「客滿」燈號亮起，片子更創下百老匯名劇改編成電影的首映票房最高紀錄，也以全台1100萬元穩坐週末票房冠軍。在北美之外包括台灣的許多地區都已搶先一週上映的《神鬼戰士II》，有比首集更壯觀、震撼的場面，娛樂性頗佳，各地觀眾也給予不錯的評價，目前全球總票房已經超過2億2000萬美元，才上映10天已近首集總票房的一半，極有可能後來居上，該片上週末穩坐全台冠軍，本週雖被《魔法壞女巫》取代，不過全台賣座已破3650萬，還在累積中。《魔法壞女巫》與《神鬼戰士II》在北美市場的表現已被形容是《Barbie芭比》和《奧本海默》的「Barbenheimer」現象重現，網友把兩部片的英文名字結合在一起，創造出了「Glicked」這個專用字來稱之。近期好萊塢強片一棒接一棒上映，感恩節就會輪到迪士尼的《海洋奇緣2》推出，也被預期會大賣，到時候就可能由本週的「雙雄並起」變成「三分天下」，各方都樂見大片齊出、一起把市場大餅變得更大，能早日回到疫情前的繁盛。