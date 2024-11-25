我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部統計處今（25）日公布10月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中，批發業受惠AI及高效能運算等新興科技應用需求延續，推升半導體設備及相關電子零組件出貨量能，年增5.8%，但零售業、餐飲業分別年減0.5%、1.8%，主要是受到颱風或是假日天數少於去年同月等因素影響。經濟部公布10月零售及餐飲營業額統計，零售業營業額4109億元，為歷年同月次高，但與去年同期相比年減0.5%，終止連續37個月正成長。累計今（2024）年前10月營業額3.98兆元、年增2.6%，維持歷年同期新高紀錄。經濟部表示，綜合商品零售業在10月營收1415億元、年增4.4%，雖維持歷年最佳表現，但因康芮颱風侵台期間，全台有90多家百貨公司停業，儘管該期間為週年慶檔期，但營業額仍被拉低，與去年相比年減3.9%。超市及量販則因民眾搶買防颱物資，分別年增14.4%、10.1%，便利商店則是因展店、雙十節慶及防颱需求推出優惠促銷帶動營業額，與去年相比增6.7%。此外，颱風也影響到汽機車零售業及餐飲業，經濟部表示，汽機車零售業因颱風影響交車進度，使得營業額年減7.9%，但若扣除汽機車營業額觀察，10月零售業營業額年增1.1%，顯示內需有成長。餐飲業10月營業額819億元、年減1.8%，因颱風干擾營運，加上假日天數比去年同月少，使得餐飲業營業額被拉低，年減3.3%，不過飲料店因積極開發新品及加碼優惠，加上今年入秋後氣溫仍高，銷售續旺，年增2.2%。展望未來，經濟部表示，雙11購物節及天候轉冷的禦寒商機，以及搭配國際賽事推出周邊商品及促銷優惠下，11月零售業營業額預估介於4258億元到4387億元，介於年減1%到年增2%間。餐飲業因百貨週年慶高峰已過去，商場餐館人潮降溫，預估11月營業額介於801億元到824億元間，年增率0.5%到3.5%，預估年增率可轉為正成長。內需目前觀察維持正成長，因部分國內消費動能外移國外，使得幅度收斂，但全年零售業和餐飲業創新高的機率很大。