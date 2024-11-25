2024世界12強棒球賽，中華隊一路從台北大巨蛋創造奇蹟到東京巨蛋，4比0完封日本奪下冠軍，今（25）日晚間台灣英雄們凱旋歸國，球迷在桃園機場唱著「台灣尚勇」迎接，台灣隊長陳傑憲也透露，整個12強旅程，最令他印象深刻的，是預賽面對韓國前一天，總教練曾豪駒告訴他打第3棒的時候，陳傑憲也感性的說「沒有曾教練，就沒有現在這個MVP。」

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陳傑憲今天率領12強中華隊冠軍成員返國，面對滿滿的接機球迷，陳傑憲表示自己「第一次看到桃園機場那麼多人，胃很痛，在場上奮戰球迷離比較遠，沒有壓力，但在機場有點人群恐懼症。」

▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲台灣隊長陳傑憲在12強賽，繳出15安、2轟、打擊率6成25，長打率9成，OPS 1.617的鬼神成績，拿下賽會MVP。（圖／記者葉政勳攝）
談及本屆12強的種種經歷，陳傑憲提到，最令他印象深刻的並非對日本開轟或奪冠當下，而是迎戰韓國前一天吃飯時，總教練曾豪駒對他比了OK手勢，陳傑憲下意識回答我可以呀，結果教練並不是比OK，而是手勢3，指定他打第3棒。

陳傑憲回憶，12強前的熱身賽，自己狀態差到「像是不會打球」，但一上場對韓國連敲2安，還有全壘打，陳傑憲就知道「我回來了」，他說：「感謝曾總，沒有曾總，就沒有現在的MVP。」

▲12強賽中華隊回國。（圖／記者李政龍攝）
▲台灣隊長陳傑憲感謝總教練曾豪駒，給予他十足的信心，協助他調整打擊狀態。（圖／記者李政龍攝）
至於對日本隊敲轟後，繞過三壘「在胸前畫框」的動作，陳傑憲也說明，當下會比這個動作，「就是要告訴大家，我們是從台灣來的。」

本屆12強賽，台灣隊長陳傑憲繳出15安、2轟、打擊率6成25，長打率9成，OPS 1.617的鬼神成績，2發全壘打都是皆在隊友後開轟，分別是首戰面對韓國以及冠軍戰對決日本時敲出，尤其砲轟戶鄉翔征的3分砲，可說是中華隊能夠擊倒大魔王日本的最大功臣。

▲2024世界12強棒球賽，中華隊今晚搭機返台，桃園機場湧入大量球迷，現場氣氛相當高亢。（圖／記者李政龍攝）
▲2024世界12強棒球賽，中華隊今晚搭機返台，桃園機場湧入大量球迷，現場氣氛相當高亢。（圖／記者李政龍攝）

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