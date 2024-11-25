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▲台灣隊長陳傑憲在12強賽，繳出15安、2轟、打擊率6成25，長打率9成，OPS 1.617的鬼神成績，拿下賽會MVP。（圖／記者葉政勳攝）

▲台灣隊長陳傑憲感謝總教練曾豪駒，給予他十足的信心，協助他調整打擊狀態。（圖／記者李政龍攝）

▲2024世界12強棒球賽，中華隊今晚搭機返台，桃園機場湧入大量球迷，現場氣氛相當高亢。（圖／記者李政龍攝）

2024世界12強棒球賽，中華隊一路從台北大巨蛋創造奇蹟到東京巨蛋，4比0完封日本奪下冠軍，今（25）日晚間台灣英雄們凱旋歸國，球迷在桃園機場唱著「台灣尚勇」迎接，台灣隊長陳傑憲也透露，整個12強旅程，最令他印象深刻的，，陳傑憲也感性的說「沒有曾教練，就沒有現在這個MVP。」陳傑憲今天率領12強中華隊冠軍成員返國，面對滿滿的接機球迷，陳傑憲表示自己談及本屆12強的種種經歷，陳傑憲提到，最令他印象深刻的並非對日本開轟或奪冠當下，而是迎戰韓國前一天吃飯時，陳傑憲回憶，12強前的熱身賽，自己狀態差到「像是不會打球」，至於對日本隊敲轟後，繞過三壘「在胸前畫框」的動作，陳傑憲也說明，本屆12強賽，台灣隊長陳傑憲繳出15安、2轟、打擊率6成25，長打率9成，OPS 1.617的鬼神成績，2發全壘打都是皆在隊友後開轟，分別是首戰面對韓國以及冠軍戰對決日本時敲出，尤其砲轟戶鄉翔征的3分砲，可說是中華隊能夠擊倒大魔王日本的最大功臣。