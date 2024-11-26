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面對人口老化的急遽攀升、國內人口結構的失衡現象，運用智能科技投入長照工作已為必然趨勢。輔導會下轄16所榮家，各類收住床位為全國之最，為兼顧照護品質及考量照服人力的需求，輔導會前瞻智能照護工作之需要，已將16所榮家區分4階段建置無線網路(Wi-Fi)環境為智能照護做好基礎建置。退輔會自今(113)年5月起依合約期程陸續於各榮家建置無線網路相關設備；並由統計資訊處副處長陳志良率同綜規處、會計處、政風處等專案編組同仁及合約廠商，至岡山榮家執行工程驗收相關事宜，岡山榮家由家主任李文國、副家主任程釋鋒及秘書室等相關業管同仁陪同。隨後由專案編組分別就合約裡的各項書面資料逐一查核確認，後由秘書室引導專案小組至行政大樓、安養、養護及失智堂隊現地驗收測試數據及記錄驗收結果。陳志良表示，輔導會為前瞻智照護之需要，由該處擬計畫編列預算並陳報數發部審核獲准後即積極執行該計畫，並於岡山榮家陸續完成設備建置、先期測試及教育訓練等工作，待驗收程序完成後正式加入照護行列，相信對於榮家照護的品質及效能一定能夠再予提升，邁向智能照護的新紀元。全程陪同實地驗收的副家主任程釋鋒強調，智能照護是長照工作的必然趨勢，輔導會在預算檢討不易的情況之下依然堅定推動，這就是關心榮民照護袍澤(眷屬)的決心展現。