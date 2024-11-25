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▲稍早「喜傑獅」也宣布，最終折扣金額就是1.7萬新台幣，但是目前官網慘遭攻擊，無法進入瀏覽下單。（圖／翻攝喜傑獅臉書）

2024世界12強棒球賽最終戰，中華隊以4:0完封日本拿金牌，全台陷入慶祝行情，各大品牌紛紛祭出優惠回饋棒球迷。而本次最狂優惠，也確定由電腦品牌「喜傑獅」拿下，因為他們宣布只要在官網下單，就折1.7萬元新台幣，目前網站也慘遭攻擊。昨（24）日中華隊擊潰日本奪下史詩級的12強金牌，台灣客製化筆電第一品牌「喜傑獅 」CJSCOPE也在官方粉專上宣布，「貼文一個讚，折一塊錢，累積到中華隊回來」，結果到了今（25）日晚間8點55分中華隊抵達國門，貼文已經累積高達1.7萬個讚。稍早「喜傑獅」也宣布，最終折扣金額就是1.7萬新台幣，而折價金額可以使用到11月26日，但目前官網慘遭攻擊，無法進入瀏覽下單，「」。