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2024年世界棒球12強賽，中華隊昨晚在冠軍戰擊敗日本隊，拿下首座冠軍獎盃，締造國家隊歷史新篇章，讓全台民眾為之瘋狂，而台灣英雄今（25）日搭機返台，總統賴清德也特別錄製影片並於機上進行廣播，誇讚代表隊成員是是台灣的驕傲，「謝謝你們全力以赴，奮戰到底，用棒球激勵國人、用棒球團結國家」。台灣英雄搭機返台，總統賴清德早已指示比照過去奧運模式，派出4架F-16V戰機伴飛，並在領空施放熱焰彈，歡迎台灣英雄榮耀歸來，並在返台班機上，以廣播向代表團成員誠摯感謝為國爭戰。賴清德表示，自己是「資深球迷賴清德」，恭喜各位，締造台灣在世界12強棒球錦標賽的最佳成績，載譽歸國，「你們是台灣的驕傲！」大家用100%的力量，盡最大的努力，充分情蒐、果決調度、犀利投球、火燙打擊、全力跑壘、精彩守備，讓國人為之瘋狂，讓各國讚嘆台灣。最後賴清德表示，所有球員、教練團、後勤團隊與情蒐小組，感謝大家全力以赴，奮戰到底，用棒球激勵國人、用棒球團結國家，「相信我們很快就會再見面，謝謝你們」。