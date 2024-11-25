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無黨籍雲林縣議員陳芳盈驚傳發生嚴重車禍！根據國民黨立委羅智強透露，陳芳盈昨（24）日深夜與助理共乘機車外出處理選民服務，不幸遭一輛逆向車輛迎面撞上，陳芳盈被拋飛到空中後重重落地，送醫急救後恢復意識，除有腦震盪，左眼視神經也可能受損，目前仍在醫院救治中。羅智強也表示，希望民眾可以為陳芳盈集氣祝福。羅智強表示，昨天深夜時，陳芳盈和她的助理騎機車要去處理選民服務，結果在路上被一輛逆向的車輛迎面撞上！巨大的撞擊力，把陳芳盈拋飛到空中，再重重落地！助理也直接被甩飛出去，助理的大腿有15公分的撕裂傷，已送醫院完成手術，直到今日都還有嘔吐症狀，仍需觀察。最糟的是，陳芳盈左眼傷勢可能損及視神經，若後續沒處理好會非常麻煩。羅智強說，他昨夜人在東京聽到陳芳盈車禍消息後非常難過。他指出，陳芳盈是個非常認真又孝順的好孩子，從小父母雙亡的陳芳盈被爺爺奶奶扶養長大，當初也是掛念年事已高的爺爺奶奶，陳芳盈才會向他提出辭呈，說要回雲林參選議員服務故鄉。羅智強透露，以前陳芳盈在他國會辦公室任職期間，工作總是非常勤快、認真、負責任，同事都叫她「拚命三娘」。陳芳盈選上議員後，他時常聽人提起，說陳芳盈地方耕耘非常努力、選民服務也非常認真，認真和努力贏得肯定，也讓他相當欣慰。「不久前，我得知她常常晚上騎摩托車跑活動和選服，我還勸她，安全比較重要，能開車儘量別騎車，太危險！」羅智強感嘆，她只說沒辦法，如果晚上的行程多，騎車比開車要方便。沒想到，昨晚就出事了！今早就請辦公室同仁南下協助，自己從東京返抵台北，先到立法院開會、處理事務後，也親自南下探望芳盈。見到她時，她還在嘔吐，左眼腫脹已睜不開，很難過、也很心疼，但能做的真的非常有限。羅智強表示，只能為她禱告祈福，希望她度過難關！自己也遇到陳芳盈的阿公和阿媽，陳芳盈是二位長輩的孤孫，他們當然是非常擔心。自己只能安慰他們，自己和辦公室同仁會全力協助。由於陳芳盈的狀況目前還不是很穩定，所以自己和家屬商量後，決定幫她先婉謝大家的探望，讓她可以安心休養，早日康復。「也請大家為芳盈集氣！」