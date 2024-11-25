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▲邰智源拿出大陸今年在國際足球賽事上以7：0輸給日本一事回嗆網友。（圖／邰智源 邰邰的第一個家 臉書）

世界棒球12強賽，中華隊一路從B組預賽晉級，前往東京參加超級循環戰，終於在昨（24）日拿下總冠軍，讓全台陷入瘋狂，對此藝人邰智源也在社群上發文祝賀，沒想到卻引來大陸網友狠酸：「棒球在國際的關注度並不高，很多國家並沒有在玩！」讓邰智源不忍拿出大陸足球在今年9月的「7:0慘案」回嗆，被台灣網友大讚。邰智源昨天在12強賽正式落幕後，也發文恭喜中華隊，更嗨喊：「台灣，沒有什麼辦不到的！恭喜我們的國家代表隊榮登棒球12強世界冠軍！」更高興感謝中華隊的所有努力，還喊話許多民眾：「希望大家繼續關注棒球運動，支持職棒；一日球迷也會變成終身球迷的！Team Taiwan！台灣Number One！」沒想到該篇貼文竟引來大陸網友開酸，指出沒有人在關注棒球：「棒球在國際的關注度並不高，很多國家並沒有在玩。」對此邰智源也拿出大陸男子足球在今年於世界盃亞洲區資格賽中對抗日本慘被碾壓一事回嗆：「關你屁事，你去玩你的7：0。」而邰智源的超神回應也讓網友笑噴，直呼：「果然是井底之蛙、籠中鳥」、「不能因為china國，足球、棒球、籃球沒有一樣上得了檯面就這樣啊」、「世界盃沒你們氛圍會更歡樂」、「中國隊又被日本隊完封海放」、「來朝聖你怎麼被邰哥嘴的，自找的笑死」、「你們國家這麼弱也敢出來丟人現眼」、「全世界都知道中國0：7被日本痛宰！」事實上，中國男子足球今年9月在世界盃亞洲區資格賽第3輪賽事中，坐客日本主場，最終不敵擁有多名「旅歐」名將的日本，整場中國被狂轟了7球，以0：7的失分慘敗，掀起不小討論。