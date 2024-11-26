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中華隊在這次WBSC世界12強賽拿下冠軍，左投陳柏清在今次賽會表現起伏比較大，但也算是勞苦功高，一人先發了3場比賽，2場日本、1場美國，為球隊登頂做出貢獻。作為台鋼雄鷹的投手，陳柏清這次的表現，洪一中總教練都看在眼裡，他直言對方容易因為控球撞牆、一局崩盤的情況，其實在職棒就常發生，但也鼓勵對方將這次經驗作為養分，明年春訓看如何來調整此問題。「當然有點意外啦！」洪一中接受《NOWnews》訪問時坦言意外，中華隊教練團會讓26歲的「職棒一年級生」陳柏清扛3場重要先發，包括2場日本（一場臨危受命）和1場美國，「他心理層面壓力非常大，可以看得出來。」洪總說從自己在季賽帶他的表現來看，陳柏清這次的壓力很大，非常緊張和害怕。洪總認為，這種經歷會導致兩種結果，「有可能加速他的成長，也有可能起到反效果，成為他以後比賽害怕和恐懼的因素。就看怎麼去轉化這個東西。」洪總說，自己之前一直嘗試告訴陳柏清不用把事情想得太複雜，他還年輕，投不好回去再練就好，「選手都想要有好成績，但這種東西不是你想就有，當你遇到困境要怎麼去排除，這是必須去經歷的一個課程，也是你是在職棒能脫胎換骨的重要因素。」陳柏清在超級循環賽對日本一戰，只解決一個人次，就丟掉4分，有些崩盤的趨勢。出賽3場，投5又2/3局，丟掉7分，之中有6分自責分，他只被敲4支安打，但投出多達7次保送，防禦率是9.53。洪總評價子弟兵這一次的表現，直言陳柏清在國際賽起伏過大的情況，其實在台鋼雄鷹就有出現了，「一投不進去的話，就是整場球控球走鐘，壞球一直來，有時候一局爆個4、5分，投3、4次保送，以前這樣的事情一直發生。」洪總指出，雖然陳柏清下半季這種症狀已經好很多，但畢竟國際賽和聯賽的強度還是有差，而自己也沒有想到陳柏清會這麼緊張。不過這次中華隊成績不錯，相信這也是這位左投很好的經歷，「等他回來，明年春訓，我們在和他研究、聊聊，看如何去改善他這方面的毛病。」