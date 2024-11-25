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▲12強賽中華隊回國，台灣隊長陳傑憲。（圖／記者李政龍攝）

▲12強賽中華隊回國。（圖／記者李政龍攝）

2024世界12強棒球賽，中華隊在冠軍賽以4:0完封日本，締造台灣棒球新歷史。台灣英雄們也在今（25）日晚間搭乘中華航空CI105班機返台，並在稍早抵達國門，桃園國際機場公司也規劃水門禮，迎接台灣英雄返航，直播更有超過萬名球迷狂刷感謝文。本次12強賽中華隊在不被外界看好的情況下，成為暴冷黑馬最終奪冠，直接終結日本武士隊27連勝紀錄，也是中華隊期盼32年多的國際賽三大賽事首冠。台灣英雄們稍早也在日本成田機場，搭乘華航CI105班機返國，自日本時間下午6時07分起飛，並在台灣時間20時55分左右抵達桃園機場第2航廈。這次華航載著台灣英雄的航班上，也有著特製「台灣尚勇」頭墊紙及「台灣尚勇勝利包」，陪伴球員凱旋歸國。為熱烈歡迎中華隊光榮歸國，桃園機場也貼心準備YouTube頻道直播，從降落、滑行到轉進停機坪執行航機水門禮，線上一度吸引超過萬名球迷，不斷留言狂刷感謝文，「台灣最帥男團要回來了」、「謝謝台灣英雄們，你們努力為台灣爭光，我們都看在眼裡」。水門禮是由兩輛消防車或消防艇分別在飛機兩側噴射水柱，以兩束水柱交錯搭成「拱門」的形狀，為航空業流傳的慶祝、問候方式，也是相當高級別的禮儀招待，有著「接風洗塵」的寓意，相當具有象徵意義。至於「水門禮」的起源，相傳是在1990年代，美國鹽湖城機場為了向將退休的達美航空機師致敬，開始使用「水門禮」來當作重要儀式，往後各家航空公司也延續此項傳統，更逐漸演變為國際民航公認的高級別禮儀。「水門禮」通常會在航空公司周年慶、飛機首航或結束航行、開闢新航線、資深機長退休等重要儀式時舉行。國際間2020年各地援鄂醫療隊返鄉、武漢解封後首架來漢航班、第七批韓國向中國移交志願軍遺骸等重要活動，也都有舉行「水門禮」儀式。過去桃園機場公司為了感謝中華隊選手替台灣奪下金牌以及在賽事上的辛苦付出，都會特別以「水門禮」來接待選手們，先前戴資穎、「麟洋配」李洋、王齊麟等中華隊好手們也比照辦理。