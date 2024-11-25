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台鹽前董事長陳啓昱涉入台鹽綠能光電淘空案，遭通緝後至今神隱25天，今（25）日上午和律師突然現身台南地檢署報到，檢方認為陳啓昱涉犯違反證劵交易法背信罪，犯嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，依法當庭逮捕，也向法院聲請羈押禁見，台南地院審理後，晚間裁定羈押禁見。由於台南地檢署在上（10）月23日，就將陳啓昱等5名被告，涉犯背信罪向法院聲押禁見，不過台南地院24日凌晨，以罪嫌不足駁回，當庭無保釋放陳啓昱等5人後，南檢當天立即對陳啟昱等5人境管、限制出境，隔天再向台南高分院提起抗告。10月28日，台南高分院撤銷發回重新裁定，台南地院原訂10月31日11點開庭重裁，但因颱風來襲，改至11月1日11點開庭，但陳啓昱直到晚間都沒有出現，當晚台南地院與南檢，分頭展開拘提行動，4日上午南檢對陳啓昱發布通緝，由於陳啓昱消失神隱至今25天，因此檢方也將調查陳啓昱於逃亡期間，是否有藏匿人犯等不法案件。