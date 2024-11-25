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菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）威脅暗殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）牽動菲國軍變敏感神經。小馬可仕週一稱不能允許相關「犯罪陰謀」發生，司法部更將薩拉列為意圖暗殺總統的主謀，要求她在5天內回應傳訊，薩拉則稱收到傳票後會回應，但也要求司法部必須回答她的問題。菲律賓的小馬可仕和杜特蒂兩大政治家族近年來因利益分配、外交政策分歧等原因徹底交惡，薩拉近期因辦公室經費被指不當使用而遭眾議院調查，薩拉認為這是小馬可仕政府對她的政治迫害，也是彈劾她的前奏。薩拉23日公開放狠話，宣稱如果自己被暗殺，已交待殺手刺殺小馬可仕伉儷及眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez），薩拉在記者會上指責馬可仕「無能」，並表示「這個國家正走向地獄，因為我們的領導人不曉得如何當總統，而且是個騙子」，這番言論也被菲律賓國家安全會議列為「國安事件」，並促使總統府衛隊及執法機構升級第一家庭維安。小馬可仕週一則打破沉默發表電視聲明，稱不應允許這項犯罪陰謀發生，強調菲律賓身為民主國家，必須維護法治，「我會奮戰」。司法部副部長安德烈斯（Jesse Andres）則表示，薩拉是「預謀刺殺總統」的主謀，限她在5天內到訊，並強調將動員所有政府資源和執法機構，還要查明殺手身分，令其承擔刑事責任。薩拉回應道，等她收到傳票後會去和司法部「好好談談」，她還說自己很樂意回答他們想問的問題，「但他們也必須回答我的問題」。此事也牽動軍變敏感神經，菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）25日在三軍總部參加升旗典禮時提醒士兵，必須效忠國家而非個人，「這意味著我們應該遵從指揮鏈」。菲律賓即將於明年五月舉行其中選舉，這不僅是對小馬可仕民意支持度的試金石，也是他在2028年總統任期結束前鞏固權力的機會。在菲律賓政治高層分裂公開化之際，菲律賓參謀總長布勞納聲明，菲國武裝部隊16萬人無黨無派，盡全力尊重民主制度與文官體制。