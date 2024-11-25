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塞爾維亞是歐洲第一個對中國公民發放免簽的國家，不過近期當地知名旅遊景點卡萊梅格丹古城堡（Kalemegdan）一座鐘塔卻遭人以簡體字塗鴉寫上「關注抖音」等字句，就連中國駐塞爾維亞大使館也緊急發表聲明，呼籲中國公民在塞爾維亞「文明出行」，呼籲不得隨意噴塗、刻劃、攀爬或觸摸歷史文物。塞爾維亞上週傳出有一名疑似來自中國的遊客在知名旅遊景點卡萊梅格丹古城堡鐘樓進行塗鴉，從畫面可以看到這個古蹟上頭被用紅色噴漆寫上「關注抖音」、「不知名人物」等簡體中文字，並附上一行英文帳號，似乎是要吸引他人追蹤這位「不知名人物」的短影音平台抖音的帳號。實際上檢視帳號也可以發現，這位「不知名人物」在自己的帳號上公開了塗鴉照片，並拍攝了自己站在塗鴉旁的影片，不過有在當地的中國公民得知此事後也緊急聯絡相關部門，協助迅速將塗鴉清理乾淨，知情人士表示，「當地並沒有允許和鼓勵塗鴉的文化，塗鴉者在景點文物上塗鴉的行為影響十分惡劣。」中媒指出，此事爆發後掀起大批批評聲浪，而「不知名人物」IP地址也從塞爾維亞變更回中國。中國駐塞爾維亞大使館週日（24）對此也發表聲明，呼籲中國公民在塞爾維亞文明出行。聲明強調，塞爾維亞許多建築和景點是歷史保護對象，不得隨意噴塗、刻劃、攀爬或觸摸歷史文物，否則可能會觸犯當地法律或被罰款。