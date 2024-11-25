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▲▼陳傑憲（左）千里尋妻。（圖／記者李政龍攝）

「台灣隊長」陳傑憲是出了名的愛妻，今（25）日他隨中華隊回台，在下飛機後沒多久就被粉絲包圍，各種拍照橋段讓他擔心老婆和兒子被嚇到，馬上喊，「讓我老婆先走」！本以為老婆已經先上遊覽車，結果陳傑憲在首訪完後又回到機場裡面「找老婆」，再次對球迷揮手，讓全場都笑了，看直播的粉絲也留言，「終於找到了」、「傑憲的機場尋妻記」。陳傑憲今晚隨中華隊一起回國，和教練群一同接受媒體訪問，訪問結束後約半小時，陳傑憲竟趁空擋又回到機場，接剛出關的老婆，伸手護妻露出甜笑，再次對場內的球迷揮手，就連主持人都說，「傑憲終於找到老婆了。」觀看直播的粉絲也留言，「找到老婆了」、「四爺的尋妻記」、「找到老婆了，太可愛」。陳傑憲是出了名的愛妻，班機一抵台就被球迷包圍，還有人拿球給他簽名，陳傑憲也擔心沒辦法照顧好妻兒，出聲要人先護送老婆和小孩，要球迷先耐心等候，「等我一下，我要讓我老婆先走，讓我老婆和兒子先走，不好意思。」不斷地重複這句話，並將她們帶到安全的地方。昨（24）日拿下冠軍和MVP後他也在場上「千里尋妻」，不斷喊，「我老婆勒！」急著將獎座獻給老婆，愛家形象瞬間成為新一代「國民老公」，也瞬間成為了各位老公們的公敵。