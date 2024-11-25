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▲今（25）晚，辰己涼介也轉發江國豪說話的影片表示「等待您的手套」，更表示自己會遵守改練投手的承諾。（圖／IG@tatsumi1227）

▲江國豪打算請學弟王彥程把手套帶去日本。（圖／翻攝江國豪IG）

2024年世界12強棒球賽總冠軍戰，中華隊締造奇蹟歷史，在東京巨蛋以4：0完封日本武士隊，這樣也讓賽前發出「輸台灣就改練投手」豪言的日本外野手辰己涼介成為箭靶，中華隊投手江國豪也開玩笑表示要送手套給辰己涼介。不過今（25）晚，辰己涼介也轉發江國豪說話的影片表示「等待您的手套」，更表示自己會遵守改練投手的承諾。日本東北樂天金鷲隊的外野手辰己涼介，先前曾說如果輸掉12強冠軍戰，就要改練投手，昨（24）日台日大戰開始前，他也成為賽前圓陣信心喊話的發言者，更表示自己來自未來，已經預見日本奪冠的結局，「不管先得分還是被逆轉我們都會贏，所以放鬆心情去比賽吧！恭喜優勝。」這些發言都在中華隊完封日本後慘遭打臉，大批日本、台灣球迷紛紛湧入辰己涼介的IG留言，要他兌現改當投手的承諾。而稍早老婆鈴木 Serena也與辰己涼介合體拍攝幽默短片，Serena 笑著問老公：「你準備好當投手了嗎？」辰己則比出大拇指表示：「投手？Yes！」更還幽默轉發喊話「會投出 150 公里的！」隨後在晚間辰己涼介又看到江國豪在中華隊奪冠之後，要的影片，結果辰己涼介也標記江國豪，先是恭喜台灣奪冠，隨後表示：「Thank you江國豪，我們正在等待您的棒球用品，我會遵守我的承諾！」江國豪看到辰己涼介發文後，也再次回應「我再請彥程幫我帶去，我們一起加油。」且辰己涼介與江國豪已經在IG上互相追蹤，似乎也藉由這次事件，產生了另類的跨國選手情誼。