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今（25）日上午，台北市內湖區瑞光路、聯發科技公司前發生情殺案，52歲的宿姓男子不滿48歲蔡姓女友提分手，雙方因此爆發口角，宿男掏出隨身攜帶的折疊刀，朝蔡女右胸、左腹及手臂狂刺，之後往自己胸口自殘刺1刀，隨後抽菸冷眼看著蔡女倒臥血泊中，蔡女被送醫急救一度恢復生命跡象，不過仍在晚間7時宣告不治。內湖警方訊後，改依殺人罪嫌將宿男移送法辦。據了解，蔡女已婚並與宿男短暫交往，豈料交往期間發現宿男有暴力傾向，去年7月間，宿男與女友在租屋處談判，動手拉扯毆傷女友，又砸毀女友手機；同年9月間，他又因情緒失控，抓女友頭髮撞牆，更出腳狠踹女方下腹部，並動手掐住女方險些造成窒息。而宿男還慣用言語辱罵，像是狠嗆「斷你手腳讓你無法走路」、「比妓女還不如」等，今天上午近10時，蔡女與宿男在相約瑞光路見面，於人行道交談1個多小時後，隨後宿男竟當街持刀刺殺前女友，導致蔡女當場失去生命跡象，倒臥血泊中，宿行凶後自戕，將彈簧刀丟棄在地，站在人行道抽菸，被員警壓制。蔡女送醫搶救一度恢復呼吸心跳，最終仍於晚間7時宣告不治。宿男今天下午在醫院接受警方偵訊，坦承被分手找蔡女談判，由於蔡女堅持不復合才會持刀攻擊，晚間近10時警方將宿依殺人罪移送士林地檢署。