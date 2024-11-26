台灣金牌！段純貞、橋村炸雞85折　三商巧福、福勝亭77折掛牌優惠

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▲王座國際餐飲6大品牌冠軍優惠！憑活動圖片、喊通關密語「台灣奪金牌」開吃2人9折、3人85折。（圖／翻攝自段純貞牛肉麵FB）

▲三商餐飲旗下7大品牌「77折」掛牌優惠。（圖／三商餐飲提供）

中華隊超狂4比0完封日本隊奪下金牌，登上世界「王座」！王座國際餐飲旗下段純貞牛肉麵、橋村炸雞6大品牌齊推「冠軍優惠」，結帳時喊通關密語「台灣奪金牌」，2人用餐「9折」、3人以上用餐享「85折」優惠；三商餐飲（7705）掛牌上市，旗下三商巧福、福勝亭7大品牌「77折優惠」，會員獨享點數7倍回饋掛牌優惠一次整理。慶祝台灣棒球登世界十二強「王座」，王座國際餐飲旗下6大品牌齊推「冠軍優惠」，結帳時喊通關密語「台灣奪金牌」，11月26日至11月28日連續3天，11:00-20:00憑「銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞、大阪王將、橋村炸雞」6大官方粉絲團的慶祝活動貼文截圖；或是前往門市用餐，結帳時說出通關密語「台灣奪金牌」 ，2人用餐「9折」優惠、3人以上「用餐享85折優惠」。提醒大家，限內用，含美食街；大阪王將(林口三井店 / 台北農安街店 / 台中Lalaport店)不適用本活動，蘭城新月店優惠為贈50元甜品或飲品；段純貞新竹門市(武陵 / 竹北 / 建功)不適用以上優惠。三商餐飲（7705）掛牌上市，旗下三商巧福、福勝亭7大品牌「77折優惠」，會員獨享點數7倍回饋！即日起至11月30，限定優惠透過三商i美食卡APP扣1點即可領取，領券後5日內到店享用，再加碼點數7倍回饋。◾️：「原汁牛肉麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」特價188元（原價245元）◾️：「紅燒排骨飯＋涼拌雲耳＋中杯飲料」特價165元（原價215元）◾️：「大披薩＋6塊炸雞＋1250ml飲料」特價582元（原價757元）◾️：「開運豬排定食＋芝麻牛蒡絲＋飲料」特價223元（原價290元）◾️：「爪哇咖哩菲力丼＋滷豆腐＋杯裝飲料」特價191元（原價249元）◾️：「老干媽乾拌麵附蘭味鮮嫩牛肉湯＋純釀烏梅汁」特價199元（原價260元）◾️：「鴨血豆腐煲＋蔥油拌麵＋肉燥佐時蔬」特價177元（原價230元)◾️：「迷你小滿生火腿拼盤」特價300元（原價390元)