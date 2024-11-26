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針對外界關心市府第二預備金使用方向，高市府25日表示，第二預備金為法定項目，有相關的編列標準及使用目的，市府依法主要用於提升基礎建設效能並照顧同仁待遇，合於規定，感謝外界關心，會持續以民為本、推動市政。根據高市府統計，113年度二備金截至10/31已核准29案，總金額為2.54億元，涵蓋水利局、環保局、農業局，以及天災後基層同仁加班費等內容。其中水利局動支9,800萬元，辦理慰助凱米颱風泡水車輛實施計畫所需經費、轄管各截流抽水站防汛設施設備維護工作所需經費、「113年度高雄市民建置防水閘門(板)補助計畫」增加補助額度。環保局部分，動支7,800萬元，推動城市綠美化、支應環保車輛及辦公器具養護經費、凱米颱風災後復原工作參與救災人員之相關費用等。農業局部分，動支1,000萬元辦理前鎮區花卉市場空地闢建綠地工程所需經費；衛生局動支800萬元，加強食品安全衛生管理擴大稽查及抽驗量能人力，以及因應113年農曆春節基層診所開設呼吸道傳染病疫情門診獎勵計畫。高市府補充，去（112）年第二預備金也多數用於同仁災後加班費、基層同仁待遇及福利，以及地方小型建設，動支機關包括環保局，辦理籌設淨零學院所需經費、支應垃圾車輛油料、養護及其他行政所需不足經費、辦理「杜蘇芮颱風」災害期間緊急處置及復原工作所需不足加班費、增聘人力加強垃圾車清潔所需經費等；工務局執行道路地景營造及公園景觀提升等工作所需不足經費、支援臺東縣海葵颱風災後復原工作所需經費等。在二備金外，為提升治水防洪效能，水利局清淤經費從108年1.8億，至113年大幅增加至2.6億，此外亦於凱米及山陀兒颱風後投入災準金5021萬，增辦各排水清疏作業，以確保排水系統能有效運作，降低淹水風險。今年度清疏總長達361.9公里，清淤土方57.9萬立方公尺。相較於108年增加清疏長度88.6公里，土方7.5萬立方公尺，清淤量與清淤長度雙雙創下新高。高市府指出，預算金額使用成效，以成果最大化為目標，以112年文化局配合辦理台灣文化科技大會（TTXC），市府支應經費3,550萬為例，2023年總參觀人次超過200萬，相較2024 TRENDY TAIPEI潮台北活動以7,234萬元辦理，參與人數僅10萬。