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▲榮獲坎城影展最佳影片的《艾諾拉》，被視為角逐奧斯卡的重量級強片。（圖／摘自IMDb）

▲艾倫泰勒強森在《獵人克萊文》飾演漫威漫畫中的著名惡棍。（圖／摘自IMDb）

▲《艾曼紐2024》是著名情色小說的重新詮釋，和舊片的風格大有出入。（圖／台北双喜電影提供）

▲《一部未完成的電影》選材大膽、有爭議，表現手法獨特，勇奪今年金馬獎最佳影片、導演兩大獎。（圖／摘自IMDb）

▲《音速小子3》又有新的大牌加入，娛樂性依舊豐富。（圖／摘自IMDb）

進入2024年的最後一個月，《NOWnews今日新聞》為大家整理最值得注意的這7部新片，具有強大奧斯卡呼聲的《艾諾拉》、由香港兩代笑匠黃子華與許冠文聯手主演的《破·地獄》、漫威漫畫改編的《獵人克萊文》、改編自知名情色小說的《艾曼紐2024》、 迪士尼的《獅子王：木法沙》、新出爐的金馬獎最佳影片《一部未完成的電影》、和由基努李維獻聲反派角色的電玩電影系列《音速小子3》！隨著歐美逐漸進入奧斯卡造勢的熱季，具有強大奧斯卡呼聲的《艾諾拉》也來台上映，看似「麻雀變鳳凰」的情節設定，卻有出人意表的結局；由香港兩代笑匠黃子華與許冠文聯手主演的《破·地獄》，在香港票房已經飆破8000萬港幣，口碑也極為突出 。而漫威漫畫改編的《獵人克萊文》，是《蜘蛛人》相關系列角色搬上大銀幕，娛樂性頗值得期待。另外，脫胎自知名情色小說的《艾曼紐2024》，舊版電影人人耳熟能詳，新版卻也拍出屬於自己的特色；迪士尼的《獅子王：木法沙》將原本觀眾都已經知道結局的角色，獨立成為影片主角，大家都好奇這回葫蘆裡賣什麼藥；《一部未完成的電影》則是新出爐的金馬獎最佳影片，內容虛實交錯，選材相當大膽；電玩電影系列《音速小子3》最大噱頭，是請來基努李維為新的反派角色配音，讓全片更增賣相。描述應召女郎意外結識俄羅斯富豪的兒子、在衝動之下結為夫妻，卻又面臨公婆找上門想撤銷這段婚姻的《艾諾拉》，被稱為另類版本的《麻雀變鳳凰》，雖然主要卡司都不是觀眾熟悉的一線大牌，表現卻相當突出，更因為全片絕妙的情節編排，使他們的表演才華被徹底突顯，尤其是女主角米琪麥迪遜廣被看好將入圍明年的奧斯卡影后，實力不容小覷。片子已經在今年的坎城影展得到最佳影片金棕櫚獎，在奧斯卡的聲勢也居高不下。曾經在香港影壇叱吒風雲的許冠文，和以《毒舌大狀》成為香港首部賣座破億港幣巨片男主角的黃子華，在《破·地獄》分飾不同世代的殯葬業人員，彼此原先理念不合、造成很多衝突，卻漸漸在磨合中改變態度，達成諒解。片中對於香港獨特的殯葬文化有詳細呈現，對於非香港地區觀眾而言，也能藉此片開眼界，許冠文的老薑實力，成為片中難以忽視的亮點，演出極為精彩。一直被英國媒體傳將接下新一代007的艾倫泰勒強森，前不久才由英國著名的醫美機構根據古希臘「黃金比例」分析五官，得到他是「最帥男人」的結論，不管是不是讓觀眾認同，至少在這部漫威漫畫改編的影片中，他的帥氣丰采頗有發揮，足以讓女性觀眾看得兩眼發直。而男性期待看到刺激的動作場面，應也不至於失望，該角色雖然是《蜘蛛人》的大對頭，正如《猛毒》系列，編導一定會設法將其塑造為惡棍英雄類型的人物，不至於太過奸惡。法國著名的情色小說《艾曼紐》，曾在50年前被拍成「艷名」傳遍全球的軟調色情片，還將大膽解脫的女主角施薇亞克莉絲桃捧紅，卻因為內容過於開放，在世界上不少地區並無法公開上映。半個世紀後，換成女性導演來重新講述這個故事，會有什麼不一樣的風格？這個版本的導演奧黛麗迪萬曾以一部《正發生》獲得威尼斯影展大獎，更讓人好奇她會想怎麼樣來重現艾曼紐的性愛冒險。金馬影帝黃秋生在片中客串演一位香港5星級飯店人員，娜歐蜜華茲演飯店的管理者，為片子增加了卡司上的吸引力。迪士尼的「經典動畫重拍真人版」路線還在持續進行中，儘管《獅子王》兩種版本都已經推出、也都在全球各地瘋狂熱賣，他們還是努力再從這個題材開發出新的內容，這一次是往前回溯主角辛巴的父親木法沙年輕時的遭遇。已經看過《獅子王》的觀眾，自然很清楚木法沙最後得到怎樣的結局，可是迪士尼仍然相信喜愛《獅子王》的粉絲，會有興趣想知道木法沙自己的故事，票房是否讓他們滿意？只能拭目以待。這部名導婁燁的爭議之作，描述一批電影工作者，想重新補拍完10年前沒能完成的舊作，想不到還未殺青就碰上疫情爆發、武漢封城，大多數人困守飯店中，只能透過窗外看著外面的動靜。婁燁把舊作《春風沉醉的夜晚》拿來作為片中那部沒完成的電影，找了當年演出該片的秦昊、黃軒等來扮演這部未完成電影的演員，更增加虛實之間的曖昧。而他將許多疫情時期當地官方不准公開的紀實畫面放進片中，大膽又具時代意義。根據電玩改編的《音速小子》拍到第3集，又有新的角色登場，這一次是個神祕的大壞蛋，擁有主角群從未面對過的強大力量。為了打敗這位敵手，他們不得不請出以前的敵人，作為新的盟友，展開趣味十足的打怪過程。前兩集都擔任反派的金凱瑞，這次似乎被洗白，但是否真的能夠徹底改邪歸正？而由「不老男神」基努李維獻聲的新反派又有何獨特魅力？進戲院欣賞就能得到答案。