在2024年第三屆世界12強棒球錦標賽，中華隊奪下台灣棒球史上第一座3大國際賽冠軍，更重要的是，這也是20年以來，中華隊首度擊敗由日職球員組成的日本隊。中華隊昨（25）日晚間全員搭機返台，首席教練高志綱在機場受訪，回憶起2013年經典賽惜敗日本隊，他點出本次中華隊和11年前最大的不同：「這支球隊多了一點野心，因為他們很年輕。」
和11年前最大不同 年輕而多了野心
日本隊在20年前，首度派出全職業球員參加國際賽，自此在「台日大戰」中，中華隊開啟連敗之路，一路累積9連敗，直到本次12強賽在冠軍戰逆襲成功，才將對戰成績改寫為1勝9敗。
在此之前，2013年的經典賽8強戰，中華隊碰頭日本隊，靠著周思齊的選球眼以及彭政閔的適時安打，搶先2:0領先，但後續卻被日本隊追平，逼進延長賽後逆轉吞敗，可以說是所有資深棒球迷心中最遺憾的回憶。
當初也在賽場上的「護國神捕」高志綱，被問到中華隊和11年前有什麼不一樣了，他說：「兩支球隊有一樣的凝聚、一樣的團結，一樣的有共同的信念，但這支球隊多了一點野心，因為他們很年輕，他們敢在球場上大膽表現自己，甚至沒有包袱，不讓自己有很拘束的感覺，這是他們最不一樣的地方。」
過往總是功虧一簣 感謝球員們做到了
高志綱繼續回憶起當年的經典賽，說：「最後好像有機會，但卻沒有成功，有點可惜，這11年來一直在期待、努力，希望可以擊倒日本隊。現在雖然是不同身份，但是是在為球隊付出，還是要感謝在球場上打拼的選手們，很謝謝他們。」
並稱讚這支中華隊：「那時候很努力想要贏全職業日本隊，最後總是會功虧一潰，但這批選手卻是碾壓的感覺，擊敗了日本，做到了當初我們沒做到的事。」
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日本隊在20年前，首度派出全職業球員參加國際賽，自此在「台日大戰」中，中華隊開啟連敗之路，一路累積9連敗，直到本次12強賽在冠軍戰逆襲成功，才將對戰成績改寫為1勝9敗。
在此之前，2013年的經典賽8強戰，中華隊碰頭日本隊，靠著周思齊的選球眼以及彭政閔的適時安打，搶先2:0領先，但後續卻被日本隊追平，逼進延長賽後逆轉吞敗，可以說是所有資深棒球迷心中最遺憾的回憶。
當初也在賽場上的「護國神捕」高志綱，被問到中華隊和11年前有什麼不一樣了，他說：「兩支球隊有一樣的凝聚、一樣的團結，一樣的有共同的信念，但這支球隊多了一點野心，因為他們很年輕，他們敢在球場上大膽表現自己，甚至沒有包袱，不讓自己有很拘束的感覺，這是他們最不一樣的地方。」
過往總是功虧一簣 感謝球員們做到了
高志綱繼續回憶起當年的經典賽，說：「最後好像有機會，但卻沒有成功，有點可惜，這11年來一直在期待、努力，希望可以擊倒日本隊。現在雖然是不同身份，但是是在為球隊付出，還是要感謝在球場上打拼的選手們，很謝謝他們。」
並稱讚這支中華隊：「那時候很努力想要贏全職業日本隊，最後總是會功虧一潰，但這批選手卻是碾壓的感覺，擊敗了日本，做到了當初我們沒做到的事。」
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