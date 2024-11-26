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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

在2024年第三屆世界12強棒球錦標賽，中華隊奪下台灣棒球史上第一座3大國際賽冠軍，更重要的是，這也是20年以來，中華隊首度擊敗由日職球員組成的日本隊。日本隊在20年前，首度派出全職業球員參加國際賽，自此在「台日大戰」中，中華隊開啟連敗之路，一路累積9連敗，直到本次12強賽在冠軍戰逆襲成功，才將對戰成績改寫為1勝9敗。在此之前，當初也在賽場上的「護國神捕」高志綱，被問到中華隊和11年前有什麼不一樣了，他說：「高志綱繼續回憶起當年的經典賽，說：「最後好像有機會，但卻沒有成功，有點可惜，並稱讚這支中華隊：「