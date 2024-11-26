12強奪冠讓球迷興奮難眠！世界12強棒球錦標賽，中華隊爆冷擊敗國際賽王者日本隊，奪下台灣史上首座3大國際賽冠軍，讓全台棒球迷陷入瘋狂。中華隊全員在昨（25）日晚間搭機返台，首席教練高志綱受訪時，在得知不少球迷因為興奮而一夜難眠後，笑著回應道：「你們是一個晚上沒睡好而已，我們是好幾個晚上沒睡好。」雖然回答令人莞爾一笑，但也讓人感受到奪冠路上的辛苦。
奪冠讓球迷一夜難眠 高志綱幽默回應
中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰中，跌破外界眼鏡，以4：0取勝，不僅斬斷日本長達7年的國際賽27連勝，同時也奪下台灣史上首座3大國際賽冠軍，當晚讓不少球迷發文表示，興奮到徹夜難眠。
當被問到奪冠後當晚是否睡得著，本次擔任中華隊首席教練的高志綱，笑著反問：「昨天有人在睡覺嗎？」隨後說道：「開玩笑的，開心的過程，大家可以去享受那個開心的感覺，你們是一個晚上沒睡好而已，但我們是好幾個晚上都沒睡好。」
談到奪冠後忍不住落淚，高志綱解釋道：「被選手情緒感動到，因為最後兩局守備的時候，感覺選手有很想要贏的壓力，而且最後的Double Play很瞬間，大家會有點驚訝，有點壓力釋放的感覺。」「像陳傑憲、戴培峰還有陳冠宇，都有點情緒，而且也被微笑Kaku（郭俊麟）感動到，很為他們的拼勁感到驕傲。」
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中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰中，跌破外界眼鏡，以4：0取勝，不僅斬斷日本長達7年的國際賽27連勝，同時也奪下台灣史上首座3大國際賽冠軍，當晚讓不少球迷發文表示，興奮到徹夜難眠。
當被問到奪冠後當晚是否睡得著，本次擔任中華隊首席教練的高志綱，笑著反問：「昨天有人在睡覺嗎？」隨後說道：「開玩笑的，開心的過程，大家可以去享受那個開心的感覺，你們是一個晚上沒睡好而已，但我們是好幾個晚上都沒睡好。」
談到奪冠後忍不住落淚，高志綱解釋道：「被選手情緒感動到，因為最後兩局守備的時候，感覺選手有很想要贏的壓力，而且最後的Double Play很瞬間，大家會有點驚訝，有點壓力釋放的感覺。」「像陳傑憲、戴培峰還有陳冠宇，都有點情緒，而且也被微笑Kaku（郭俊麟）感動到，很為他們的拼勁感到驕傲。」
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