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▲世界棒球12強中華隊教練團成員王建民（左起）、高志綱、陳江和、曾豪駒、張建銘、林岳平、彭政閔、高國輝一起打造出歷史上最強的中華隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

12強奪冠讓球迷興奮難眠！世界12強棒球錦標賽，中華隊爆冷擊敗國際賽王者日本隊，奪下台灣史上首座3大國際賽冠軍，讓全台棒球迷陷入瘋狂。中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰中，跌破外界眼鏡，以4：0取勝，不僅斬斷日本長達7年的國際賽27連勝，同時也奪下台灣史上首座3大國際賽冠軍，當晚讓不少球迷發文表示，興奮到徹夜難眠。當被問到奪冠後當晚是否睡得著，本次擔任中華隊首席教練的高志綱，笑著反問：「昨天有人在睡覺嗎？」談到奪冠後忍不住落淚，高志綱解釋道：「」「像陳傑憲、戴培峰還有陳冠宇，都有點情緒，而且也被微笑Kaku（郭俊麟）感動到，很為他們的拼勁感到驕傲。」