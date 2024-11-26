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U19籃球聯盟在台北醫學大學進行U12第1組例行賽，鷺江其實首節還能領先，次節換上第二陣容後遭到翻盤，落後的壓力讓小朋友進攻綁手綁腳，最終苦追無果，教練張哲維表示：「這不只是我們本季在聯盟的第一場賽事，大家也很久沒有比賽了，還有些選手受傷，表現滿生疏，甚至可以說不在狀況內。」由於是社團性質，球隊練習時間不多，更需要比賽培養，鷺江林昊緯今天得到全隊最高9分，另有2次抄截，包括一次斷球後快攻上籃，表現精彩，不過其實他以前是巧固球選手，因為球隊解散才轉項，不過他看了看身旁的教練後笑說：「我本來就很喜歡籃球啦，就算球隊沒解散，我應該也會改打籃球。」林昊緯的父親也是籃球愛好者，從小跟著爸爸打球，他似乎遺傳其「漢草」，在場上總能扛著包夾切入，被壓迫也不會輕易掉球，「爸爸打禁區的，不過他平常跟我打球都會放水。」他笑說。不過林昊緯的偶像風格跟父親截然不同，是他出生前就離開NBA的傳奇巨星「戰神」Allen Iverson，當然是透過網路與Youtube欣賞前輩的球技，「他的突破速度很快，一下子就可以穿越全場，很厲害。」另一場在靜修女中的U13例行賽，Taipei Panthers以42：26擊敗BIG Ballers，張宥嘉攻下全場最高21分，BIG Ballers的朱芃恩還完成另類「雙十」10籃板、10抄截。Panthers目前拿下4連勝，本季尚無敗績，不過陳彥安並沒有給孩子壓力，「校隊比較要求成績，無論是訓練或管理都相對嚴格，俱樂部講究氣氛要好，主要讓他們自由發揮為主，教練只是在旁協助的角色。」張宥嘉不僅得分出色，另有6籃板、3助攻、4抄截，表現全面，他賽後表示：「今天就是正常發揮，盡我最大的努力。」今年升上JHBL名門金華國中，不過張宥嘉認為在聯賽可以多認識朋友，嘗試跟不同的隊友搭配，「知道怎麼打得更團隊一點，雖然在金華還沒比賽，希望可以跟學長們學習、看齊，如果可以出國打球我也會想挑戰看看。」攻擊欲望強烈的張宥嘉，偶像是NBA達拉斯獨行俠的進攻萬花筒Luka Doncic，「很欣賞他的球風，得分技巧很多。」