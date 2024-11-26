我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024世界12強棒球賽冠軍中華隊，今晚搭機返台，桃園機場湧入海量球迷等待接機。（圖／記者李政龍攝）

▲12強賽中華隊回國，台灣隊長陳傑憲。（圖／記者李政龍攝）

桃園國際機場響徹了歡呼與掌聲，隨著12強國手們從日本歸來，現場擠滿了熱情的球迷、官員與媒體，這不僅是屬於台灣棒球的榮耀時刻，更是全體國人的驕傲。過去兩週，國手們的拚搏不僅點燃了全台灣人的熱血，更一次次感動了我們。而今晚最觸動人心的瞬間，除了國手走入大廳時的爆棚歡呼聲之外，莫過於是陳傑憲在受訪時再次提到比賽中那個簡單卻深刻的手勢：被問及比賽中開轟後在胸前比出的手勢含義，他自信的強調這就是象徵他來自「台灣」，用動作向全世界宣告他的身份與驕傲。然而，這場屬於英雄的歸國盛典，卻因現場的一片混亂而留下遺憾。從接機現場的不順暢動線，一度讓球員與家屬被人流阻開，再到冗長多餘的合影流程，更甚者，當我們已經貼心到機上廣播會特別在回程時獻上感謝、有軍機伴飛時，或許今日在現場的人、當國手們拚盡全力為國爭光後，歸國理應感受到的是最純粹真摯的支持與尊重，並非這些流於形式的表演與壓力，真心期望今晚接機的混亂場景未來不再重演。特別是主辦單位，在對待國手們的方式需要有更尊重、更進步的安排：例如更順暢的行經路線安排、最簡單的合影環節、更適當的採訪區域規劃等，以英雄的尊嚴迎接英雄，「他們是國家的榮耀」，而不是少數人蹭光環、供自己擺拍賞玩的人形立牌，這才是對於這些國手們該有的溫度與禮貌。以迎接下一次的賽事，或許，這也是國人能夠回饋給台灣英雄們最大的溫暖。