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▲一群政治人物、商人，硬式樣蹭熱度，蓋過原本屬於中華英雄的榮耀時刻，對比日本錦然有序，真的是讓人汗顏。(圖/擷取自網路)

▲中華隊奪下冠軍，但棒球文化卻遠不及日本。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲日本隊在金牌戰輸給中華隊終止在國際賽27連勝的成績，也痛失金牌，但回顧日本的棒球文化，卻遠遠超過台灣。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲2024世界12強棒球賽，中華隊今晚搭機返台，桃園機場湧入大量球迷，現場氣氛相當高亢，但也亂象叢生。（圖／記者李政龍攝）

▲12強賽中華隊回國，台灣隊長陳傑憲。（圖／記者李政龍攝）

中華隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，且擊敗世界排名第一的日本隊，創造台灣棒球史上的輝煌新頁。然而，當這群締造歷史的英雄歸國時，中華隊從東京返回台北，吸引超過千名球迷湧入接機現場。然而，由於現場缺乏動線規劃，球員、教練與家屬被擠在一片混亂的人潮中艱難通行，完全無法享受到應有的尊嚴與禮遇。即使是隊長陳傑憲的家人，也因混亂場面受到驚嚇。更令人遺憾的是，相較之下，日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）後的返國接機場景，成為鮮明對比。這場接機活動不僅展現了日本對國家隊的高度重視，也體現了體育文化與國家榮譽的深厚連結。沒有商業廣告的突兀介入，沒有政治人物的搶功行為，日本武士隊的每位球員都成為當晚的焦點，專注在他們在賽場上的表現與貢獻。中華隊以歷史性的表現奪冠，展現了台灣棒球的實力與韌性。這樣的情況不僅是一次接機事件的失誤，更反映出台灣在體育精神、國家榮譽與文化建設上的結構性問題。中華隊的奪冠是場上的勝利，但台灣要在體育文化與國際形象上真正站穩腳步，還需要更多努力。榮耀屬於中華隊，也屬於每位用心支持的球迷。但這份榮耀，更應該體現在對國家英雄的尊重與支持上。中華隊在東京擊敗了日本，然而在體育文化與制度成熟度的比較上，這場接機亂象提醒我們，台灣還有很長的路要走。這不僅是一場比賽的反思，更是一次國家對體育價值與文化認知的深刻檢討機會。