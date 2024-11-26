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美國總統當選人川普（Donald Trump），原本在第一任期卸任後，即面臨多起官司纏身，包含數件聯邦刑事案，現在隨著他將在明年初重返白宮，被川普團隊視為迫害的司法行動也陸續停下腳步。美國特別檢察官史密斯（Jack Smith）25日正式向法院申請，撤回聯邦政府對川普提告的相關刑事訴訟，包括機密文件案及涉嫌推翻2020大選案。綜合美媒報導，史密斯在向華盛頓特區法院法官查特坎（Tanya Chutkan）提交的一份文件中，表示這一結果並非基於案情或被告權力，而是憲法要求在被告（川普）就職前駁回此案。依照史密斯的說法，有關單位對於起訴川普的立場沒有變，但現在情況已不同，後者當選為美國下任總統，司法部須恪守不起訴現任總統的傳統。選前即面對多起官司的川普，光刑事案件就有4起，包括豔星封口費案、不當處理機密文件案、涉嫌推翻2020選舉案、喬治亞州干預選舉案，川普均不認罪。其中，機密文件案及推翻2020選舉案是由史密斯負責，川普先前曾放話，一旦他重新上任，就會立即解僱史密斯。對此，川普團隊發言人張振熙（Steven Cheung）回應稱，特別檢察官要求撤回訴訟之舉，是美國法治的重大勝利，川普和美國人民都希望立即結束將司法系統「政治武器化」的狀況，以讓國家能團結。在這之前，紐約1名法官22日才剛表示，無限期推遲對川普與艷星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）封口費案的宣判。