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▲今日鋒面掠過，北部及東半部地區轉有局部短暫雨。（圖／記者陳明安攝）

▲受到大陸冷氣團影響，氣溫會開始急速往下滑，週三全台都會有感變天。（圖／氣象署提供）

今（26）日天氣要降溫了！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，因冷空氣逐漸南下，北台灣越晚越冷，氣溫將從23度降至13度，明日開始更受乾冷氣團籠罩，加上強輻射冷卻加成，早晚日夜溫差非常大，部分平地最低氣溫將降至10度左右，成為首波符合「大陸冷氣團」定義的冷空氣。吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」中指出，今日清晨各地區平地最低氣溫約在16至19度，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日鋒面掠過，北部及東半部地區轉有局部短暫雨，其他地區則是多雲時晴的天氣。因爲冷空氣逐漸南下，北台灣越晚越冷，提醒民眾注意添衣保暖，中南部白天舒適、早晚微冷，今日氣溫北部自23度降至13度，中部15至28度，南部17至29度，東部15至29度。最新模式模擬顯示，明日起至週日清晨受乾冷氣團籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，冷感不明顯，北部高溫仍有23度，中南部則有27、28度，但早晚溫度低，日夜溫差大，要注意衣著調整。最新模式模擬顯示，週四至週日清晨乾冷氣團及強輻射冷卻加成，本島部分平地的日夜最低氣溫將降至10度左右，台北測站也將降至14度以下，成為首波符合「大陸冷氣團」定義（12度<台北測站≦14度）的冷空氣。週日白天起至下週一冷氣團略為減弱，各地仍晴朗穩定，日夜溫差大。