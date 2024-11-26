2024世界棒球12強賽在週日晚間「台日大戰」後落幕，中華隊最終以4:0完封日本，拿下台灣棒球史上第一座國際賽冠軍，中華隊英雄們也在昨25日晚間抵達台灣，球迷熱情接機。然而就有觀眾在回顧冠軍戰時，根本還沒搞清楚到底台灣怎麼贏日本的，大家就開始歡呼，有現場球迷也熱心提供側拍影片，解釋是因為「朱育賢的再見雙殺」，讓許多剛入坑的棒球小白更好理解，引起熱烈討論。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「週日跟家人一起看台日大戰，當時候日本隊還有2次出局的機會，結果日本打者打出去之後被接殺我知道，然後爸媽就開始狂尖叫說台灣贏了，我整個一頭霧水，想問有資深球迷可以解釋一下這顆球是怎麼樣嗎？」
貼文曝光後，許多棒球小白紛紛回應「真的欸，我也是想說兩出局太好了，朋友已經開始叫了，只好跟著叫」、「好好笑，跟我一樣是棒球小白根本看不懂，跟著歡呼就對了」；也有資深球迷熱心回應「因為接殺之後，原本一壘要往二壘的跑者要回到一壘，他來不及所以變成再見雙殺哦！」、「打出去被接殺的話，原本要跑到二壘的跑者要先回壘，結果比朱育賢慢被封殺。」
朱育賢美技再見雙殺日本隊！側拍視角一看就懂
回顧該場比賽最後關頭，日本隊派出「栗原陵矢」打擊，結果打出之後球飛向一壘，先是被朱育賢完美接殺之後，原本已經要跑向二壘的「森下翔太」因為來不及回到一壘，直接被封殺，朱育賢因此再見雙殺日本隊，結束日本隊9局下最後進攻的機會。
由於當時在電視或者網路直播的視角，是從打擊者的角度拍攝，因此當球飛出去以及被朱育賢接住瞬間過場非常快，接著中華隊就在歡慶奪冠，因此對棒球不太了解的人肯定會很困惑。不過有在東京巨蛋的球迷也提供側拍視角，就能清楚看到，日本隊擊球出去後，朱育賢馬上接殺並且回踩一壘壘包，完美形成一個雙殺，許多人也被這幕驚訝表示：「這影片看10幾次還是不會膩，太讚了！」
棒球跑壘員知識大補帖！棒球小白入坑前必先筆記
在棒球比賽當中，跑壘員就是進攻方擔任跑壘任務的球員，在擊球後依照一壘、二壘、三壘、本壘的方向開始奔跑，然而假設現在一壘有人，當隊友再度擊球出去成為跑壘員時，一壘的球員就要被迫往下一個壘包前進，但如果球已經被守備方傳到下一個壘包的守備者手上，那該跑壘員即出局，如果速度夠快二壘接到球馬上又傳一壘，就有可能形成雙殺的局面。
另外就是像該場台日大戰的狀況，按照棒球規定，如果球沒有落地，跑者必須要等到球接殺之後才能夠離壘，如果眼看來不及往下一個壘包前進，就要即刻返回原本壘包，因此像是日本隊打出去的球，直接被朱育賢給接住，按規定日本隊原本在一壘的跑者就要立刻返回一壘，但朱育賢搶先一步，形成「接殺」、「封殺」的雙出局局面。
所以這個規定，也延伸出所謂的「高飛犧牲打」的策略，也就是當有隊友在三壘時，並且在沒人出局、1人出局情況，打擊者盡力把球打高打遠，即便被外野手給接殺後，回傳也需要一段時間，三壘的人若腳程夠快，非常有機會殺回本壘得分，高飛犧牲打常常有一分打點，是棒球比賽當中常見的策略之一哦！
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貼文曝光後，許多棒球小白紛紛回應「真的欸，我也是想說兩出局太好了，朋友已經開始叫了，只好跟著叫」、「好好笑，跟我一樣是棒球小白根本看不懂，跟著歡呼就對了」；也有資深球迷熱心回應「因為接殺之後，原本一壘要往二壘的跑者要回到一壘，他來不及所以變成再見雙殺哦！」、「打出去被接殺的話，原本要跑到二壘的跑者要先回壘，結果比朱育賢慢被封殺。」
朱育賢美技再見雙殺日本隊！側拍視角一看就懂
回顧該場比賽最後關頭，日本隊派出「栗原陵矢」打擊，結果打出之後球飛向一壘，先是被朱育賢完美接殺之後，原本已經要跑向二壘的「森下翔太」因為來不及回到一壘，直接被封殺，朱育賢因此再見雙殺日本隊，結束日本隊9局下最後進攻的機會。
由於當時在電視或者網路直播的視角，是從打擊者的角度拍攝，因此當球飛出去以及被朱育賢接住瞬間過場非常快，接著中華隊就在歡慶奪冠，因此對棒球不太了解的人肯定會很困惑。不過有在東京巨蛋的球迷也提供側拍視角，就能清楚看到，日本隊擊球出去後，朱育賢馬上接殺並且回踩一壘壘包，完美形成一個雙殺，許多人也被這幕驚訝表示：「這影片看10幾次還是不會膩，太讚了！」
棒球跑壘員知識大補帖！棒球小白入坑前必先筆記
在棒球比賽當中，跑壘員就是進攻方擔任跑壘任務的球員，在擊球後依照一壘、二壘、三壘、本壘的方向開始奔跑，然而假設現在一壘有人，當隊友再度擊球出去成為跑壘員時，一壘的球員就要被迫往下一個壘包前進，但如果球已經被守備方傳到下一個壘包的守備者手上，那該跑壘員即出局，如果速度夠快二壘接到球馬上又傳一壘，就有可能形成雙殺的局面。
另外就是像該場台日大戰的狀況，按照棒球規定，如果球沒有落地，跑者必須要等到球接殺之後才能夠離壘，如果眼看來不及往下一個壘包前進，就要即刻返回原本壘包，因此像是日本隊打出去的球，直接被朱育賢給接住，按規定日本隊原本在一壘的跑者就要立刻返回一壘，但朱育賢搶先一步，形成「接殺」、「封殺」的雙出局局面。
所以這個規定，也延伸出所謂的「高飛犧牲打」的策略，也就是當有隊友在三壘時，並且在沒人出局、1人出局情況，打擊者盡力把球打高打遠，即便被外野手給接殺後，回傳也需要一段時間，三壘的人若腳程夠快，非常有機會殺回本壘得分，高飛犧牲打常常有一分打點，是棒球比賽當中常見的策略之一哦！
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