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▲▲世界棒球12強中華隊游擊手朱育賢，在週日台日冠軍戰中，9局下半上演「再見雙殺」美技，球迷都非常讚賞。（圖／記者葉政勳攝）

▲棒球的跑壘規則多，如果球還沒落地，跑者必須要等到接殺之後才能離壘，因此也有延伸出高飛犧牲打的策略。（圖／中華棒協提供）

2024世界棒球12強賽在週日晚間「台日大戰」後落幕，中華隊最終以4:0完封日本，拿下台灣棒球史上第一座國際賽冠軍，中華隊英雄們也在昨25日晚間抵達台灣，球迷熱情接機。然而就有觀眾在回顧冠軍戰時，，讓許多剛入坑的棒球小白更好理解，引起熱烈討論。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「週日跟家人一起看台日大戰，貼文曝光後，許多棒球小白紛紛回應；也有資深球迷熱心回應、「打出去被接殺的話，原本要跑到二壘的跑者要先回壘，結果比朱育賢慢被封殺。」回顧該場比賽最後關頭，，結束日本隊9局下最後進攻的機會。由於當時在電視或者網路直播的視角，是從打擊者的角度拍攝，因此當球飛出去以及被朱育賢接住瞬間過場非常快，接著中華隊就在歡慶奪冠，因此對棒球不太了解的人肯定會很困惑。不過有在東京巨蛋的球迷也提供側拍視角，在棒球比賽當中，跑壘員就是進攻方擔任跑壘任務的球員，在擊球後依照一壘、二壘、三壘、本壘的方向開始奔跑，另外就是像該場台日大戰的狀況，，也就是當有隊友在三壘時，並且在沒人出局、1人出局情況，高飛犧牲打常常有一分打點，是棒球比賽當中常見的策略之一哦！