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勞動部公務員輕生事件釀全民公憤，勞動部長為此何佩珊請辭負責，由民進黨立委洪申翰接任。對此，前立委郭正亮表示，「這個事情發展到許銘春退選，真的辦出有人犯刑事罪，瀆職、貪污辦幾個人出來，賴清德才會得分」，郭正亮說，這才是洪申翰真正的目的，可不知道他有沒有這個本事，因為這裡面水很深。郭正亮25日在節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德喜歡洪申翰，且是行政院長卓榮泰推薦洪申翰進不分區的，因此洪申翰是賴清德、卓榮泰共同喜歡的人，此外，還有個考量，就是洪申翰絕對不是「菊系」，雖然何佩珊也是這樣的背景，可她就是不夠衝撞，「洪申翰進去之後就可以把『春』系、許銘春這掛的人鎮住，這是有政治考慮的」。郭正亮直言，接下來要處理的是如何建立職場霸凌的機制，「查到誰就辦誰，對賴清德來說都是小官，接下來大家就關注洪申翰怎麼把這個真相讓大家知道」。郭正亮認為，「這個事情發展到許銘春退選，真的辦出有人犯刑事罪，瀆職、貪污辦幾個人出來，賴清德才會得分」，不過這裡面水很深，洪申翰有沒有這個本事，不知道。