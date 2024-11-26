美國總統當選人川普，當地時間週一在社群平台上宣布，將在上任第一天就透過行政命令，針對來自加拿大、墨西哥和中國的商品加徵關稅。
川普在「真相社群」（Truth Social）上發布貼文，聲稱將對所有加拿大和墨西哥進口商品徵收25%的關稅，並在既有的關稅基礎上，對所有中國進口商品再加徵10%的關稅。
川普表示，新關稅的用意，是在推動這3個國家，採取更有力措施，加強邊境安全，停止向美國出口芬太尼等物，強調：「墨西哥和加拿大都有絕對的權利、權力，輕鬆解決這個長期存在的問題，我們要求他們使用這權力，在他們這樣做之前，是時候讓其付出巨大的代價了。」
川普也批評中國，雖與美國進行過多次談判，還聲稱將對毒販實行最高刑罰（死刑），卻從未執行過，導致芬太尼等毒品正以「前所未有」的水平湧入美國。
有美媒報導指出，加拿大、墨西哥和中國是美國最大的貿易夥伴，川普在競選期間曾承諾，要對所有外國商品徵收10%至20%關稅，並對中國商品徵收高達60%關稅。
我是廣告 請繼續往下閱讀
川普表示，新關稅的用意，是在推動這3個國家，採取更有力措施，加強邊境安全，停止向美國出口芬太尼等物，強調：「墨西哥和加拿大都有絕對的權利、權力，輕鬆解決這個長期存在的問題，我們要求他們使用這權力，在他們這樣做之前，是時候讓其付出巨大的代價了。」
川普也批評中國，雖與美國進行過多次談判，還聲稱將對毒販實行最高刑罰（死刑），卻從未執行過，導致芬太尼等毒品正以「前所未有」的水平湧入美國。
有美媒報導指出，加拿大、墨西哥和中國是美國最大的貿易夥伴，川普在競選期間曾承諾，要對所有外國商品徵收10%至20%關稅，並對中國商品徵收高達60%關稅。
最新【2024美國總統大選】報導專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995