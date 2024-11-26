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本季效力休士頓太空人的菊池雄星在季末成為自由球員，在今根據大聯盟記者Jon Heyman指出，「菊池雄星與洛杉磯天使達成共識，以3年6300萬美元（約合新台幣約20.4億台幣）加盟。」此份合約預計將是33歲的菊池雄星在大聯盟的最後一紙合約。根據大聯盟今年自由市場球員排名，菊池雄星在自由市場排名第20名，更是今年自由市場中排名第9好的先發投手，雖然太空人也有開出報價給菊池雄星，但最終菊池雄星選擇加盟天使。今年菊池雄星先是效力多倫多藍鳥，並在季中透過交易轉至太空人，整季出賽32場皆為先發登板，在175.2局投球中拿下9勝、10敗、防禦率4.05，送出206次三振的成績。其中在轉至太空人後，出賽10場就拿下5勝、1敗、防禦率2.70的優異表現。菊池雄星的加入也讓他成為繼大谷翔平後，近年第2位加盟天使的日籍球星，他將與Jorge Soler、Travis d'Arnaud、Kyle Hendricks和Kevin Newman組成先發輪值，且根據大聯盟官網透露，「天使的補強尚未結束，預計將在追求一名先發等級的投手。」