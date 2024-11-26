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第3屆世界12強棒球賽，中華隊斬斷日本在國際賽的27連勝，以4：0完封奪下總冠軍，創造台灣棒壇歷史。中華隊全員25日晚間搭機返台，不少球迷守在機場迎接，也有許多政治人物現身沾光。副總統蕭美琴也現身桃園機場，卻導致現場動線大亂，臉書粉專「不演了新聞台」痛批，「該問的，在賽後，在機場，在機上，都問了，就為了要去硬蹭的蕭美琴，放個背板堵住全隊想要回家的動線。」粉專「不演了新聞台」25日發文質疑，該問的，在賽後，在機場，在機上，都問了，就為了要去硬蹭的蕭美琴，放個背板堵住全隊想要回家的動線。官員滾開，時間與空間留給球員與球迷互動，不想互動的也能自由離開；記者也沒必要一直問重複的問題，大家都很尬。「不演了新聞台」痛批「爛到爆的接機安排」，網友也紛紛留言「看了一下東森的直播，真的罵聲一片耶！繼郭國文後，再加一個蕭美琴和一個伍麗華，民進黨又蹭到翻車了！真可憐，完全敗好感第一名」、「輸球中華隊，贏球台灣隊」、「真的不知道她去幹什麼，只會讓中華隊更累」、「消費冠軍隊向來是民進黨的強項」、「蕭美琴湊什麼熱鬧啊？」