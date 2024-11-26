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▲世界棒球12強中華隊金牌戰先發投手林昱珉在回國後，被記者追問「日本有沒有賣檳榔」，場面相當尷尬。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲世界棒球12強中華隊王牌投手林昱珉回國被問「日本有沒有賣檳榔」，記者深夜向他及球迷道歉。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊先發投手林昱珉，雙手刺青在台日大戰結束之後，獲得許多日本球迷的關注討論。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊勇奪2024世界棒球12強賽冠軍寶座，消息振奮全國上下球迷，許多球員在整個賽程的表現可圈可點，然而中華隊在台日冠軍戰時，派出先發投手林昱珉應戰，結果出場之後，其包手刺青不僅引發日本人熱烈討論，嘴巴看起來像在嚼檳榔也備受關注。許多網友在「Threads」上瘋傳一段媒體採訪的片段，透過影片中可以看到，中華隊英雄從日本東京搭機返台，許多熱情球迷到桃園機場迎接，林昱珉一開始聽到自己被叫名字時，還有看記者一眼並小停留，對於該影片被瘋傳，球迷感到相當不滿之後，該名記者也在26日凌晨發文表示該記者也說：「提問是個人想法，事後也有看到網友們的私訊」，，在這次12強賽當中，是中華隊投手群的領軍人物，身為球隊的一號先發，總計他本屆12強出賽2場，值得注意的是，林昱珉的雙手都有刺青且在比賽時露出，當時就有不少日本網友截圖在推特上廣泛討論，甚至有人開玩笑稱林昱珉是8+9，