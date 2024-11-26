中華隊勇奪2024世界棒球12強賽冠軍寶座，消息振奮全國上下球迷，許多球員在整個賽程的表現可圈可點，然而中華隊在台日冠軍戰時，派出先發投手林昱珉應戰，結果出場之後，其包手刺青不僅引發日本人熱烈討論，嘴巴看起來像在嚼檳榔也備受關注。沒想到日前中華隊英雄凱旋歸來之後，有記者採訪追問：「日本有賣檳榔嗎？」林昱珉當場變臉不回應離開，引起球迷不滿，記者本人也在社群致歉。
許多網友在「Threads」上瘋傳一段媒體採訪的片段，透過影片中可以看到，中華隊英雄從日本東京搭機返台，許多熱情球迷到桃園機場迎接，一名記者看到林昱珉走過來之後，興奮的詢問：「玉米！可以問一下日本有賣檳榔嗎？網友很好奇。」
林昱珉一開始聽到自己被叫名字時，還有看記者一眼並小停留，結果在聽到記者的問題之後，林昱珉看起來有點傻眼，看了一眼記者就馬上轉身離開，記者一個人相當尷尬。影片被瘋傳後，不少網友紛紛回應「不問奪冠心情，問日本有沒有賣檳榔......」、「玉米已經很客氣了直接走掉，這個誰被問都會有點傻眼吧！」
問林昱珉「日本有賣檳榔嗎」？記者深夜道歉了
對於該影片被瘋傳，球迷感到相當不滿之後，該名記者也在26日凌晨發文表示「真的很抱歉，對於自己的提問，我深刻檢討我自己，也對林昱珉選手，還有所有球迷說聲對不起，未來在採訪上，會更加嚴謹。」
該記者也說：「提問是個人想法，事後也有看到網友們的私訊」，強調希望大家不要針對公司、我的同事還有親人，真的萬分抱歉，對不起大家。
林昱珉外表兇悍人卻親切！雙手刺青引起日本人關注
據悉，林昱珉出生於台東，有著「火球男」的稱號，目前效力於亞利桑那響尾蛇3A聯盟，在這次12強賽當中，是中華隊投手群的領軍人物，身為球隊的一號先發，出賽小組賽對陣韓國以及冠軍戰對陣日本，兩場比賽都獲得勝利！總計他本屆12強出賽2場，投8又2/3局，只丟掉2分，防禦率2.08，投出6次三振。
值得注意的是，林昱珉的雙手都有刺青且在比賽時露出，當時就有不少日本網友截圖在推特上廣泛討論，甚至有人開玩笑稱林昱珉是8+9，林昱珉的媽媽也出面表示，兒子性格活潑好動，但絕非網路所傳言的「8+9」，兒子對棒球全心投入，是個一心專注於棒球的好球員！媽媽力挺愛子的心令人動容！
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林昱珉一開始聽到自己被叫名字時，還有看記者一眼並小停留，結果在聽到記者的問題之後，林昱珉看起來有點傻眼，看了一眼記者就馬上轉身離開，記者一個人相當尷尬。影片被瘋傳後，不少網友紛紛回應「不問奪冠心情，問日本有沒有賣檳榔......」、「玉米已經很客氣了直接走掉，這個誰被問都會有點傻眼吧！」
問林昱珉「日本有賣檳榔嗎」？記者深夜道歉了
對於該影片被瘋傳，球迷感到相當不滿之後，該名記者也在26日凌晨發文表示「真的很抱歉，對於自己的提問，我深刻檢討我自己，也對林昱珉選手，還有所有球迷說聲對不起，未來在採訪上，會更加嚴謹。」
該記者也說：「提問是個人想法，事後也有看到網友們的私訊」，強調希望大家不要針對公司、我的同事還有親人，真的萬分抱歉，對不起大家。
林昱珉外表兇悍人卻親切！雙手刺青引起日本人關注
據悉，林昱珉出生於台東，有著「火球男」的稱號，目前效力於亞利桑那響尾蛇3A聯盟，在這次12強賽當中，是中華隊投手群的領軍人物，身為球隊的一號先發，出賽小組賽對陣韓國以及冠軍戰對陣日本，兩場比賽都獲得勝利！總計他本屆12強出賽2場，投8又2/3局，只丟掉2分，防禦率2.08，投出6次三振。
值得注意的是，林昱珉的雙手都有刺青且在比賽時露出，當時就有不少日本網友截圖在推特上廣泛討論，甚至有人開玩笑稱林昱珉是8+9，林昱珉的媽媽也出面表示，兒子性格活潑好動，但絕非網路所傳言的「8+9」，兒子對棒球全心投入，是個一心專注於棒球的好球員！媽媽力挺愛子的心令人動容！
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